OnePlus 9 z obiektywem Hasselblad już 23 marca. Współpraca warta 150 mln dolarów

Mobilna fotografia poczyniła naprawdę ogromny progres w czasie ostatnich kilku lat. Konkurencja doszła do tego stopnia, że coraz więcej producentów stawia na kooperację ze znanymi w świecie fotografii markami, by tylko przekonać klientów do tego, że to właśnie ich smartfony robią najlepsze zdjęcia. W taki właśnie sposób Nokia i Vivo współpracuje z marką Zeiss, Huawei z Leicą, a jakiś czas temu Xiaomi zapowiadało współpracę z Nikonem. Ba, ostatnia z wymienionych firm ostatnio prowadziła na rynek telefon, którego głośniki sygnowane są logo Harman Kardon. Nic więc dziwnego, że inne marki nie chcą zostać w tyle. Jedną z nich jest OnePlus, który właśnie ogłosił, że jego kolejny smartfon również będzie oznaczony logo znanej firmy z branży foto.

OnePlus 9 już niedługo z obiektywem Hasselblad

Już 23 marca zobaczymy nowego OnePlusa 9, o którym możecie co nieco dowiedzieć się tutaj. Główną informacją, która porusza dziś fanów marki jest kooperacja na linii OnePlus – Hasselblad, która kosztowała chińską markę 150 mln dolarów i pozwala OnePlusowi wykorzystywać logo Hasselblad na swoich urządzeniach przez kolejne 3 lata. Aspekt marketingowy nie jest oczywiście jedynym elementem współpracy. Eksperci Hasselblad mają pomóc m.in. w kalibracji kolorów aparatu oraz w stworzeniu nowego trubu Hasselblad Pro, w którym będziemy mogli robić zdjęcia w 12-bitowym formacie RAW. Oprócz tego w ciągu najbliższych 3 lat w telefonach OnePlus mają się pojawić innowacje takie, jak kamera panoramiczna z polem widzenia 140 stopni, technologia soczewek T zapewniająca błyskawiczne ustawianie ostrości w aparacie przednim oraz obiektyw o dowolnym kształcie (który został wykorzystany po raz pierwszy w serii OnePlus 9), co praktycznie eliminuje zniekształcenia krawędzi na ultraszerokich zdjęciach.