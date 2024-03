Sprzeczne doniesienia. Czy to koniec popularnych smartfonów?

Rynek smartfonów jest bardzo wymagający nawet dla największych producentów. Nie raz, nie dwa zdarzało się, że takie firmy jak Samsung czy Apple wypuszczały jakieś urządzenie tylko po to, by bardzo szybko je zwinąć z rynku, widząc, że nie ma na nie popytu. Tym bardziej na baczności muszą się mieć mniejsze firmy, dla których taki nieudany eksperyment może się okazać bardzo opłakany w skutkach.

Tym bardziej, że dziś duża część smartfonów ma problemy z zachęceniem klientów. Widzimy to chociażby po flagowcach, z których bardzo duża część nigdy nie trafia np. do Europy, o czym już z resztą wspomniałem. Dotyczy to też jeszcze jednej kategorii produktów, a mianowicie - urządzeń składanych. Tutaj spore problemy ma mieć marka Oppo.

Co dalej ze składakami? Doniesienia jedno, firma drugie

Przecieki odnośnie dalszych losów smartfona Oppo Find N5 Flip. Już jego poprzednik miał nieco pod górkę, ponieważ w Europie się nie pojawił, a składany jak książka Oppo Find N3 zawitał, ale pod nazwą OnePlus Open. Już w lutym pojawiły się informacje, że Oppo ma wycofać się z rynku składaków, ale firma zaprzeczyła tym doniesieniom.

Teraz jednak kolejne źródła wspominają o tym, że prace nad puderniczkowym wariantem składaka zostały wstrzymane i Oppo Find N5 Flip nie pojawi się w tym roku na sklepowych półkach.

Co ciekawe, to samo źródło podaje, że obok Oppo Find N5 ma też pojawić OnePlus Open 2, co może sugerować, że Oppo znów będzie sprzedawać tego składaka pod dwiema różnymi nazwami w różnych regionach świata. Lista nie zawiera też wielu innych urządzeń, a głównym brakującym elementem są składaki od Motoroli, Google i Honora. Niemniej - jest to kolejne źródło które wskazuje na brak kontynuacji w linii składaków od Oppo.

Czy to oznacza, że rynek nie rozwija się tak dynamicznie, jak chcieliby tego producenci?