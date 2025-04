Oppo da to, czego Apple Polakom dać nie chce

Podczas gdy polscy użytkownicy iPhone'ów, MacBooków i innych urządzeń Apple, zadają sobie pytanie kiedy ich kraj będzie traktowany na poważnie, pozostałe firmy nie mają takiego problemu. Przykładem jest dobrze polskiemu konsumentowi znane Oppo. Smartfony tej firmy właśnie dostały nasz język dla funkcji AI.

Oppo da to, czego Apple Polakom dać nie chce. Sztuczną inteligencję po polsku

W informacji prasowej Oppo można się dowiedzieć, że dla firmy nadszedł kolejny krok zaznaczenia swojej obecności nad Wisłą. Wybrane funkcje sztucznej inteligencji w ich smartfonach są już dostępne w języku polskim. Aktualizacja obejmuje modele z serii OPPO Reno13 5G, Reno12 5G oraz flagowego Find X8 Pro. To krok, który firma tłumaczy chęcią “demokratyzacji AI” i lepszego dopasowania się do potrzeb polskich użytkowników.

Nowości pojawiają się w ramach AI Toolbox 2.0, czyli inteligentnego paska bocznego, który teraz może się pochwalić językiem polskim. Użytkownicy mogą korzystać z takich funkcji, jak:

Podsumowanie AI (tworzenie streszczeń treści stron internetowych),

Tłumaczenie ekranu (automatyczne tłumaczenie wyświetlanych treści),

Pisanie AI (generowanie postów lub komentarzy),

Odpowiedź AI (propozycje odpowiedzi w konwersacjach)

oraz Mowa AI (odczytywanie tekstów na głos).

Dodatkowo polską wersję językową otrzymał Asystent AI dla Notatek, umożliwiający poprawę stylu i gramatyki zapisanych tekstów, a także funkcję AI Rewrite, pozwalającą przekształcić treści w bardziej rozwiniętą formę. W planach jest także wprowadzenie polskiego wsparcia dla Podsumowania Nagrania AI, które konwertuje nagrania audio na czytelne notatki.

Co prawda można już być zmęczonym całą tą sztuczną inteligencją wdzierającą się w każdy skrawek naszego życia, ale jeżeli już ma to robić, to niech, chociaż firmy traktują swoich klientów z szacunkiem i pozwalają korzystać z nowych funkcji wygodnie i zrozumiale.