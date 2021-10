ColorOS 12 oficjalnie. Nowy system dla smartfonów OPPO

OPPO prezentuje oficjalnie globalną wersję swojego najnowszego systemu operacyjnego dla smartfonów. ColorOS 12 trafi do pierwszych użytkowników jeszcze dziś, a do końca przyszłego roku zainstalować go będzie można na kilkudziesięciu telefonach firmy.

ColorOS 12 na rynek chiński zaprezentowany został kilka tygodni temu. Tylko kwestią czasu było, by system został dostosowany do globalnych rynków. Dziś odbyła się specjalna prezentacja online, na której pokazano najważniejsze zmiany i funkcje, z których skorzystają posiadacze smartfonów OPPO.

ColorOS 12. Co nowego?

Najważniejszą zmianą, która rzuca się w oczy od razu, to zmieniona szata graficzna interfejsu. Ikony w ColorOS 12 czerpią inspiracje z matowego szkła (frosted glass), ich akcenty kolorystyczne i cienie mają sprawiać wrażenie "żywych". Aplikacje też mają dostosowywać się do wielkości wyświetlaczy oraz samego języka, w którym są wyświetlane treści, by optymalnie zagospodarować przestrzeń na całej powierzchni. Poprawiły się także nowe animacje, które zyskały "ciężar". W zależności od wykonywanych na ekranie gestów, elementy interfejsu będą reagowały na nacisk czy szybkość przesuwania palcem: od zwolniej, poprzez przyspieszenia, na odbiciach od krawędzi kończąc. Quantum Animation oferować ma ponad 300 ulepszonych animacji, aby uzyskać realistyczne efekty.

W ColorOS 12 pojawiają się też nowe awatary. To tak zwane Omoji, które do złudzenia przypominają to, co od kilku lat oferuje Apple w postaci Memoji. I choć nie korzystam z tych "buziek" i często zastanawiam się, po co one są, najwyraźniej są na tyle popularne, że kolejni producenci decydują się na ich wprowadzenie. Firma kładzie duży nacisk na wygodną pracę z kilkoma urządzeniami jednocześnie. Dzięki synchronizacji z komputerem, użytkownicy mogą szybko przenosić treści ze smartfona, na ekran laptopa lub komputera stacjonarnego: od uniwersalnego schowka, poprzez przenoszenie multimediów i odtwarzanie wideo z telefonu na wyświetlaczu lub monitorze.

OPPO podaje również, że wraz z nowym systemem ColorOS 12 dostępne są nowe narzędzia zarządzające baterią. W porównaniu z ColorOS 11 mowa jest o 12% wzroście czasu pracy na jednym ładowaniu. Nowe oprogramowanie ma też sprzyjać mniejszemu zużyciu samego akumulatora: 2,75% w czasie trzech lat.

ColorOS 12 kompatybilne urządzenia

Na prezentacji nie mogło zabraknąć najważniejszego: które i kiedy kompatybilne smartfony dostaną aktualizację do ColorOS 12. W pierwszej kolejności z nowego systemu, w wersji beta, skorzystają użytkownicy OPPO Find X3 Pro 5G. Smartfon ten aktualizację ma otrzymać jeszcze dzisiaj. W listopadzie dołączą do niego modele Find X2 Pro, X2, Reno6 Pro 5G oraz Reno6 5G. Do końca roku ColorOS 12 pojawić się ma dodatkowo na OPPO Reno6, Reno 5, Reno6 Z 5G, Reno 5 Pro i 5G Pro, F19 Pr0+, A74 5G oraz A73G. Nieco później, bo do końca pierwszej połowy 2022 r. system dostępny ma być na szeregu innych smartfonach: od tych z serii X3, poprzez Reno5 (bez dopisku Pro), Reno4, Reno3 a na F19 Pro, F17 Pro, A94, A93, A54 i A53s kończąc.

Firma zapowiada jednocześnie, że do końca przyszłego roku ColorOS 12 zadebiutuje na smartfonach OPPO F19, F19s, A74, F17, A73, A53, A53s, A16s. Jest tego naprawdę sporo. Jeśli posiadacie jeden ze starszych modeli telefonów OPPO, istnieje duża szansa, że w najbliższych miesiącach zainstalujecie na nich nowy system operacyjny.

Dla urządzeń wyprodukowanych po 2019 r., OPPO gwarantuje po trzy główne aktualizacje Androida dla serii Find X, dwie dla serii Reno/F/K oraz niektórych modeli serii A oraz jedną aktualizację dla modeli wyposażonych w najmniejszą pamięć RAM - w tym m.in. seria A. Dodatkowo OPPO zapewni regularne aktualizacje poprawek bezpieczeństwa w okresie czterech lat dla serii Find X i w okresie trzech lat dla serii Reno, F, K i A.