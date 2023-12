Oppo A79 5G debiutuje w Polsce – kusi designem i niską ceną

Do rodziny tanich smartfonów OPPO dołącza model Oppo A79 5G. Co otrzymujemy w cenie poniżej tysiąca złotych?

Jeśli szukacie taniego smartfona z przyzwoitą specyfikacją i gwarancją 3-letniego wsparcia od producenta, to być może powinniście rozważyć denotującego właśnie OPPO A79 5G. To budżetowiec z pojemną baterią i szybkim ładowaniem, który w wersji Dazzling Purple wygląda naprawdę świetnie.

Tani smartfon z 5G z dużym ekranem i jeszcze większą baterią

Smartfony OPPO z serii A to segment niedrogich urządzeń poniżej tysiąca złotych, przeznaczonych dla niewymagających użytkowników. Dziś do niedawno zaprezentowanych modeli A38 i A58 dołącza debiutujący na polskim rynku A79 5G – czym zachęci konsumentów?

Źródło: OPPO

OPPO A79 5G dostępny będzie w konfiguracji 8 GB RAM + 256 GB ROM z dodatkową opcją zwiększenia RAMu o kolejne 8 GB pamięci wirtualnej. Wyposażono go w 6,72-calowy ekran FHD+ z jasnością na poziomie 680 nitów, wykorzystującego technologie Całodniowego Komfortu Oczu. Producent chwali się podwójnymi głośnikami stereo, poprawiającymi jakość dźwięku o 86% w porównaniu do poprzedniej generacji, z opcjonalnym trybem Ultragłośności, umożliwiającym zwiększenie bazowej głośności nawet o 300%.

Z perspektywy standardowego użytkownika ważniejszy jest jednak aparat i bateria. Na pokładzie OPPO A79 5G znalazł się tylny aparat z dwoma obiektywami – główny 50MP oraz dodatkowy 2MP – a także aparat do selfie 8MP z funkcjami Selfie HDR czy Upiększanie AI, które mają poprawić jakość wykonywanych zdjęć. Na wyróżnienie zasługuje pojemna bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem SUPERVOOC 33 W. OPPO zaznacza też, że najnowszy smartfon z serii A będzie cechować się wodoszczelnością zgodną z normą IPX4.

To, co jest w nim najbardziej wyróżniające, to piękny wariant kolorystyczny Dazzling Purple, przypominający nieco oszlifowany diament. Druga wersja to klasyczna czerń, nazwana przez OPPO Mystery Black. Smartfon jest już dostępny w polskich elektromarketach w cenie 999 zł.