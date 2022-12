Diuna 2, Barbie, Creed 3 i wiele innych. Premiery Warnera w 2023 r.

Nowe film w uniwersum DC w 2023 roku

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami prawdziwego rozgardiaszu, jeśli chodzi o przyszłość uniwersum DC. Niektóre decyzje były podjęte jeszcze przed zatrudnieniem duetu James Gunn i Peter Safrana, którzy będą przewodzić wszystkim projektom spod szyldu DC Extened Universe. Wiemy, że Henry Cavill nie wróci do roli, a pomysł dotychczasowej reżyserki widowiska z Gal Gadot na "Wonder Woman 3" został odrzucony. Niedługo wspomniana dwójka producentów ustali losy uniwersum DC z Davidem Zaslavem, CEO Warner Media. Discovery i być może wtedy plany nawet na przyszły rok ulegną zmianie. Na 2023 zaplanowano bowiem debiut "Shazam! Gniew bogów", "Flasha", "Blue Beetle" oraz "Aquaman: Zaginione królestwo".

Rola każdego z tych filmów jest zupełnie inna. Pierwszy z tytułów to kontynuacja historii o superbohaterze, który z DCEU ma niewiele wspólnego na tę chwilę. "Flash" miał za zadanie naprostować wiele rzeczy, wprowadzić nowych bohaterów oraz multiwersum, by nadać całemu DCEU nowy kierunek, ale... może się okazać, że to pierwszy i jedyny solowy projekt z Ezrą Millerem jako Flash, a film ma doczekać się kolejnych poprawek, by uwzględnić losy przyszłych Batmanów. Nie wiadomo, czy Ben Affleck lub Michael Keaton ostatecznie wezmą udział w kolejnych filmach, więc uporządkowanie tego wszystkiego będzie niezwykle trudne. I wreszcie "Aquaman 2", który będzie sposobem na pożegnanie się z rolą przez Jasona Mamoa, bo aktor ma w przyszłości zagra Lobo w filmach DC. Pokręcone? I to jak! Podsumujmy więc daty premier, które są oficjalnymi terminami debiutu na tę chwilę: "Shazam! Gniew bogów" zobaczymy 17 marca 2023, "Flasha" zobaczymy 16 czerwca 2023, a "Aquaman: Zaginione królestwo" trafi do kin 21 grudnia 2023.

Magic Mike 3, Tata i Creed 3

Pierwszą premierą Warner Bros. w 2023, z datą premiery ustaloną na 10 lutego, będzie natomiast "Magic Mike: Ostatni taniec", czyli trzecia część z serii. Do roli powraca Channing Tatum, a na ekranie zobaczymy też Salmę Hayek, Caitlin Gerard i Nancy Carroll. Kilka tygodni później, 24 lutego do kin trafi polski film "Tata" z Erykiem Lubosem, Klaudią Kurak i Poliną Gromovą. Film opowiada o kierowcy TIRa Michale, którego córka spędza czas z ukraińską sąsiadką i jej wnuczką. Po śmierci sąsiadki Miśka i Lena wyruszą w trasę z Michałem, by poznać realia peryferiów Europy i odbyć lekcję prawdziwego siostrzeństwa. Dokładnie 3 marca wracamy do serii "Creed", która jest przedłużeniem kultowego "Rocky'ego". Tym razem Adonis Creed będzie musiał zmierzyć się z przyjacielem z dzieciństwa, który uważa się za lepszego boksera. Przez wieloletni pobyt w więzieniu nie mógł rozwinąć własnej kariery, więc chce pokazać wszystkim, na co go stać właśnie w pojedynku z Creedem.

W drugiej połowie kwietnia czeka nas premiera horroru "Martwe zło: Przebudzenie" z Lily Sullivan, Alyssą Sutherland i Morganem Daviesem. Tym razem fabuła przenosi się z lasu do miasta, a głównymi bohaterkami są dwie siostry, które nie utrzymywały kontaktu. Ich spotkanie zostaje przerwane pojawieniem się demonów przejmujących kontrolę nad ludzkim ciałem. Premiera w kinach 21 kwietnia. Aż do wakacji przyjdzie nam zaczekać na dwie wyczekiwany premiery: "Barbie" z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem oraz "The Meg 2: The Trench". Drugi z tytułów to kontynuacja niemałego hitu z 2018 roku - mimo, że "The Meg" z Jason Stathamem nie został wysoko oceniony, to w kinach oglądano go z ogromną chęcią. Część obsady wróci w drugiej części, w tym wspominany Statham oraz Cliff Curtis. Na drugą połowę roku zaplanowano także premiery filmu o tenisistach pt. "Challangers" z Zenday'ą, zupełną nowość na podstawie komiksów DC "Blue Beetle", który ma być częścią DCEU, ale nic nie wskazuje na to, by był mocno połączony z pozostałymi projektami.

Zakonnica 2, Wonka i Diuna 2

Warner kontynuuje rozbudowę uniwersum "Obecności" poprzez nowy film "Zakonnica 2", który zobaczymy 8 września, zaś 3 listopada do kin ma trafić 2. część "Diuny" Denisa Villeneuve'a. Na 14 grudnia zaplanowano premierę prequela "Charlie i fabryki czekolady". W musicalu "Wonka" główną rolę zagra Timothee Chalamet. Co ciekawe, do tej roli brano też pod uwagę Ryana Goslinga, Donalda Glovera, Ezrę Millera, a także Toma Hollanda, który był jednym z głównych kandydatów obok Chalameta.