Nowy film Christopera Nolana - Oppenheimer

Christoper Nolan to szeroko znany reżyser, ale jeszcze nigdy wcześniej nie kręcił filmu biograficznego. Tym bardziej więc jesteśmy ciekawi, jak będzie wyglądać taki projekt spod jego rąk. A będzie to produkcja wyjątkowa z wielu powodów, bo rozrastająca się obsada to jedno znane nazwisko za drugim i jest to pierwszy film, który powstaje we współpracy z Universal Pictures. To właśnie ta wytwórnia zajmie się też dystrybucją "Oppenheimera", z czym wiążą się ciekawe informacje. Wbrew temu, co praktyuje wiele innych studio, Universal zapewnił Nolanowi aż 100-dniowe okienko od premiery w kinie do debiutu filmu online.

To ponad trzy miesiące, gdzie standardem staje się okres o ponad połowę krótszy - większość produkcji ląduje na serwisach VOD po zaledwie 45 dniach od pojawienia się na dużym ekranie. Według dotychczas dostępnych informacji, film ma kosztować 100 mln dolarów, co jest kwotą dwukrotnie mniejszą od 200 mln, które wydano na "Tenet". Głównie wynika to z typu filmu, jaki nagrywa teraz Nolan - nie będzie w nim potrzebnych tak dużo efektów specjalnych. Nie można jednak tego samego powiedzieć o obsadzie, bo ta jest iście gwiazdorska. Choć udział tak wielu osób z pierwszych stron magazynów oznacza, że część z nich będzie mieć mniejsze role, ale mimo wszystko takie zestawienie aktorów robi wrażenie.

Film Oppenheimer - mniejszy budżet, ale obsada to plejada gwiazd

Obsadę filmu otwiera Cillian Murphy wcielający się w J. Roberta Oppenheimera. Aktor pracował już z Christopherem Nolanem przy "Batman Początek" i "Incepcji". Na ekranie zobaczymy też Kennetha Branagha, który grał jedną z głównych ról w "Tenet", a niedawno do kin weszły dwa wyreżyserowane przez niego filmy: "Śmierć na Nilu" oraz "Belfast". W obsadzie znajdują się także Alden Ehrenreich ("Han Solo. Gwiezdne Wojny - historie", David Krumholtz ("Spisek przeciwko Ameryce"), Jack Quaid ("The Boys"), Dane DeHaan ("Valerian i Miasto Tysiąca Planet"), Josh Hartnett ("Jeden gniewny człowiek"), a także Florence Pugh ("Małe kobietki", Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") oraz Benny Safdie ("Licorice Pizza").

Czy to wszyscy? Oczywiście, że nie, bo Nolanowi udało się zaangażować do filmu także takie tuzy jak Robert Downey Jr., Matt Damon oraz Emily Blunt. Aktorka prawdopodobnie wcieli się w żonę Oppenheimera, ale udział Downey'a Jr. oraz Damona pozostaje tajemnicą. Co ciekawe, Damon ponownie będzie współpracował z Nolanem, ale dla Downey'a Jr. będzie to pierwszy wspólny projekt z reżyserem "Incepcji". Zgromadzenie na planie tak świetnego grona aktorów i aktorek to jedna z kluczowych cech filmów Nolana i być może reżyser pragnie uczynić swój pierwszy biograficzny dramat wyjątkowym. Od dzisiaj natomiast wiemy, że wśród członków obsady znalazł się też David Dastmalchian.

Dramat biograficzny Oppenheimer w 2023 roku w kinach

Media nie odnoszą się bowiem do "Oppenheimera", jako filmu biograficznego, ponieważ nikt nie spodziewa się, że Nolan nakręci zamknięty w ramach tego gatunku film. Za ścieżkę dźwiękową nie będzie jednak odpowiadać współpracujący wielokrotnie w przeszłości z Nolanem Hans Zimmer. Na swoim koncie mieli "Incepcję", "Interstellar", "Dunkierkę" oraz trylogię Mrocznego Rycerza, ale Zimmer zdecydował się skomponować muzykę do "Diuny", a do "Tenet" muzykę napisał Ludwig Göransson. To Szwed będzie odpowiedzialny za soundtrack do "Oppenheimera", ale będzie też kontynuował prace nad muzyką do seriali Star Wars (jak "The Mandalorian").

Film "Oppenheimer" będzie opierać się na książce "Amerykański Prometeusz Triumf i tragedia Roberta Oppenheimera", za którą Kai Bird i Martin J. Sherwin otrzymali nagrodę Pulitzera - na zbieranie informacji do książki poświęcili blisko dwie dekady. Za adaptację odpowiada Christopher Nolan piszący scenariusz i reżyserujący film. Do kin trafi 21 czerwca 2023 roku, co jest okresem zbliżonym do debiutów innych filmów Nolana w przeszłości. Warto nadmienić, że data premiery poprzedza o dwa tygodnie rocznicę zrzucenia bomby na Hiroszimę.

Źródło: IndieWire, grafika główna: Universal Pictures