Mapy Google pokażą rzeczywiste opóźnienie komunikacji miejskiej

Planowanie poruszania się komunikacją miejską dzięki takim aplikacjom jak Mapy Google jest znacznie łatwiejsze, szczególnie jeśli w danym mieście jesteście tylko gośćmi. Teraz w aglomeracji katowickiej stanie się jeszcze wygodniejsze, bo od dzisiaj w aplikacji Mapy pojawią się też dane dotyczące opóźnień poszczególnych pojazdów. Możliwe jest to dzięki udostępnieniu przez Zarządu Transportu Metropolitalnego danych na temat pozycji pojazdów komunikacji miejskiej w otwartym formacie. Obliczanie opóźnienia pojazdów względem rozkładu jazdy możliwe jest dzięki zamontowanym w nich odbiornikom GPS, które regularnie, co kilkanaście sekund, przekazują pozycję do centralnego systemu. Dane udostępniane są na platformie open data, skąd może je pobrać dowolna aplikacja.

"Pasażerowie, którzy będą planować swoją podróż właśnie za pomocą tego narzędzia, po wyznaczeniu proponowanej trasy i kliknięciu w ikonę przystanku komunikacji miejskiej, będą mogli zobaczyć za ile minut dana linie rzeczywiście przyjedzie we wskazane miejsce. Prezentacja rzeczywistego czasu przyjazdu, to pierwszy etap współpracy Metropolii z Google w tym zakresie udostępnienia danych transportowych" - podała rzeczniczka Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kamila Rożnowska.

Kolejny etap to prace związane ze zintegrowaniem danych transportowych dotyczących lokalizacji przystanków, ich rozkładów jazdy oraz numeracji. W przyszłości pozwoli to na jeszcze lepsze planowanie tras i podróż po aglomeracji. ZTM jest jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin metropolii katowickiej oraz 15 kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.

źródło: PAP