„Opowieść podręcznej” podbiła świat

Serial oryginalny serwisu Hulu już dawno przekroczył granice USA, pomimo faktu że stojąca za nim platforma nie jest usługą globalną. Fabuła oraz realizacja „Opowieści podręcznej” sprawiają, że trudno przejść obok tego tytułu obojętnie, dlatego nowe odcinki serialu docierają do nas za sprawą innych platform – wcześniej Showmax, a teraz HBO GO. Wielce prawdopodobne jest, że sytuacja będzie analogiczna w przypadku najnowszego 4. sezonu, którego zwiastun został zaprezentowany przed kilkoma godzinami. W teaserze oglądamy skutki wydarzeń z 3. sezonu, który przez wielu nazywany był najmniej emocjonującą serią spośród wszystkich.

Trzeba przyznać, że po niezwykle świeżym 1. sezonie, kolejne dwa nie były równie angażujące. Dla największych sympatyków serialu różnica mogła być minimalna lub wręcz niezauważalna, ale gdy przedstawiany świat odarto trochę z tajemniczości i zdecydowano się na niektóre rozwiązania fabularne, to mój zapał do oglądania delikatnie opadł. Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że niektóre z wątków były prowadzone i rozwijane tylko po to, by doprowadzić nas do ślepej uliczki. Być może miało to być szansą na rozwój bohaterów, ale nie sądzę by w kilku przypadkach cokolwiek to zmieniło. Jest to jednak kropla wad w morzu zalet, jeśli tak to można ująć i każdy seans był wciąż emocjonujący.

Rosnące szanse na pojawienie się Hulu w Polsce. Trzymam kciuki

Nie mógłbym w tym miejscu nie ponarzekać jednak na format, w jakim serial dociera na nasz rynek. Podczas gdy widzowie w USA i kilku innych krajach cieszą się jakością 4K, my musimy pogodzić się z niepełnym HD i dźwiękiem stereo. W produkcjach tego rodzaju, gdzie oprawa audiowizualna odgrywa momentami kluczową rolę, takie warunki niestety nie sprzyjają czerpaniu maksymalnej frajdy z seansu. Ostatnie doniesienia dotyczące planów Disney (największego udziałowca Hulu) zaczęły wskazywać na rosnące szanse uczynienia usługi globalną. Miałoby do tego dojść w 2021 roku.

W tej chwili dostęp do serwisu można wykupić w USA między innymi w ramach pakietu, w którego skład wchodzą Disney+, Hulu oraz ESPN+, a rozrastająca się oferta Hulu może być ciekawą przeciwwagą dla Netfliksa. Wszystko z powodu ograniczeń wiekowych obowiązujących na Disney+, gdzie nie mogą być oferowane treści dla starszych widzów. Odsprzedawanie praw do dystrybucji oryginalnych seriali jest coraz rzadziej stosowaną praktyką, więc niewykluczone, że w pewnym momencie Hulu dotrze do Europy, w tym do Polski, a wraz z nim wszystkie jego seriale.

Zwiastun 4. sezonu „Opowieści podręcznej”. Kiedy premiera?

Twórcy doskonale wiedzą, na jakich emocjach nam zagrać. Poza tym trzeba jednak przyznać, że pod względem realizacyjnym serial w dalszym ciągu stoi na najwyższym poziomie. Kadry, ujęcia, montaż i efekty specjalne to najwyższa półka, podobnie jak oprawa dźwiękowa. Krótka zapowiedź nowego sezonu obiecuje nam najwyraźniej dokładnie to samo, więc będę liczył na to, że historia podąży w takim kierunku byśmy byli równie silnie zaangażowani w trakcie seansu, co przy 1. sezonie. Premiera nowych odcinków w 2021 roku.

