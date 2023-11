Niemcy wprowadzają nowe opłaty drogowe, Polska następna w kolejce

Droższy transport przez Niemcy i Austrię

Wygląda na to, że koszty transportu ponownie pójdą w górę. Niemcy i Austria to pierwsze kraje, które zamierzają wprowadzić nowe opłaty drogowe w oparciu o unijną dyrektywę, która została przyjęta jakiś czas temu. Wszystkie kraje członkowskie, w tym również Polska, muszą ją wdrożyć do marca 2025 roku. Niemcy będą pierwsi, bo zamierzają pobierać nowe opłaty już od 1 grudnia tego roku. Austriacy poczekają z tym natomiast do nowego roku. Wysokość opłaty będzie uzależniona od emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe, a nie tylko od normy emisji spalin. Ma to o tyle znaczenie, że w ramach nowych zasad pod uwagę będzie brana również dopuszczalna masa całkowita czy liczba osi, czyli wszystko to co ma wpływ na emisję dwutlenku węgla.

Nie znamy jeszcze dokładnych wartości nowej opłaty, ale wiemy, że pojazdy zostaną podzielone na 5 kategorii. Do tej najwyższy, gdzie opłaty będą najniższe kwalifikują się tylko najnowsze ciągniki wyprodukowane po 1 lipca 2019 roku. Każdy przewoźnik będzie musiał przygotować stosowną dokumentację dla każdego swojego pojazdu, bazując na danych podanych przez producenta. Na tej podstawie samochody otrzymają przydział do odpowiedniej kategorii, jeśli dokumentów nie będzie to opłata zostanie naliczona po maksymalnej stawce. Różnica w opłatach między tą najwyższą, a najniższą może sięgać nawet 80%, więc każdej firmie będzie zależało na tym aby uzupełnić dokumentację.

Zmiany w sposobie naliczania opłat są znaczące. Do tej pory przy obliczaniu opłat w krajach UE brano pod uwagę klasę emisji silnika zgodnie z normami Euro uwzględniającymi m.in. emisje tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla lub pyłów stałych. Natomiast zgodnie z dyrektywą Eurovignette, kluczowe znaczenie będzie miała emisja CO2. Z opłat zwolnione zostaną automatycznie natomiast pojazdy elektryczne oraz napędzane ogniwami paliwowymi (korzystające z wodoru jako paliwa). Póki co nie wiadomo jak zmienią w związku z tym opłaty drogowe w Polsce.

źródło: Rzeczpospolita