Długo oczekiwane płatności za parkingi w aplikacji mBanku już dostępne

Im mniej aplikacji na telefonie tym lepiej. Zwłaszcza, jeśli mówimy o usługach, z których korzystamy na codzień. Do takiego wniosku doszedł też mBank i udostępnił swoim klientom korzystającym z aplikacji mobilnej długo oczekiwaną nowość.

Na dziś szereg usług realizowanych jest przez liczne aplikacje mobilne. Średnio to wygodne, więc już od jakiegoś czasu możemy z poziomu aplikacji mobilnych naszych banków, kupować miedzy innymi bilety komunikacji miejskiej. Naturalną konsekwencją było też ze strony banków dodanie do funkcjonalności aplikacji bankowej coś przydatnego na co dzień zmotoryzowanym kierowcom, a wiec i płatności za parkingi czy za przejazdy autostradą.

mBank postanowił rozdzielić te nowości w swojej aplikacji mobilnej i dawkować je klientom po kolei. Tak więc na początek, bank ogłosił dziś udostępnienie wszystkim klientom mobilnym dokonywanie płatności za parkingi w kilkudziesięciu miastach w Polsce, również na parkingach prywatnych przy użyciu bankowej aplikacji mobilnej - lista miast (pdf).

Nowość ta wprowadzona została we współpracy z firmą SkyCash, i aby ją aktywować wystarczy w aplikacji mobilnej mBanku na Androidzie i iOS przejść do zakładki Usługi - Przydatne - Parkingi. W tym miejscu podać numer rejestracyjny auta, wybrać strefę i czas parkowania i gotowe.

Oczywiście przy pozostawieniu auta na parkingu trzeba zawczasu umieścić odpowiednią plakietkę za szybą samochodu, a tę można wydrukować ze strony SkyCash (pdf) - można ją też pobrać z aplikacji: Parkingi - Ustawienia - identyfikator mobiParking. Dopuszczalna jest tez zwykła kartka z napisem - mobiParking.

Wspomniane wcześniej płatności za przejazdy autostradą pojawią się w IV kwartale tego roku, a opcja zakupów biletów komunikacji miejskiej niestety dopiero w przyszłym roku.

Warto też tu wspomnień o nowości, która pojawiła się w aplikacji mobilnej mBanku na początku lipca, od kiedy to można w niej składać wnioski o wsparcie z programu Dobry Start (300+) na wyprawkę szkolną (dostępne również w zakładce usługi). W ciągu 10 dni lipca klienci mBanku złożyli 80 tys. wniosków, w tym 41% właśnie już przez aplikację mobilną.

