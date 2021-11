mBank kopiuje Revoluta. Od teraz wszystkie swoje subskrypcje sprawdzisz w jednym miejscu

Według ostatniego raportu Deloitte, już 2/3 Polaków opłaca subskrypcje do serwisów streamingowych z filmami i serialami czy z muzyką. Często jest to kilka subskrypcji w miesiącu, warto więc mieć to uporządkowane w jednym miejscu, by móc to z łatwością kontrolować.

Pionierem w tym temacie na polskim rynku był Revolut, którego pojawienie się zrewolucjonizowało to, jak dziś korzystamy z bankowości mobilnej w wykonaniu naszych banków. Wspomnę tylko o wymianie walut bez prowizji, oszczędzaniu na wybrane cele w aplikacji mobilnej banku, wirtualne karty, dzielenie rachunków ze znajomymi czy właśnie zarządzanie subskrypcjami.

Osobiście korzystam z tej funkcji niemal od samego początku w Revolucie, do którego dodałem kartę wirtualną, a którą to podaje we wszystkich serwisach subskrypcyjnych. Co miesiąc zasilam ją potrzebną kwotą i automatycznie opłacam swoje subskrypcje.

Podobną funkcję wprowadził mBank, choć początkowo w ograniczonym zakresie. Zastosował tu zwyczajny filtr dokonywanych płatności, polegając przy tym na informacjach, które podają dostawcy usług. Więc w przypadku nieprawidłowego oznaczenia przez nich płatności, wybrane subskrypcje mogą „nie załapać” się na ten filtr. Dla porównania, w Revolucie możemy wybrane płatności wychodzące z podpiętej karty samodzielnie oznaczyć jako subskrypcje.

Niemniej mBank zastrzega, że to dopiero początek i pracuje nad udoskonaleniem tego mechanizmu, a już od stycznia udostępni funkcję sprawdzenia nadchodzących płatności za subskrypcje w kolejnym miesiącu - ta funkcja też już jest od dawna w Revolucie.

Wyświetlanie bieżących subskrypcji w aplikacji mobilnej mBanku sprawdzicie na dwa sposoby, w zakładce: Płatności - Historia, w filtrach wybieramy Rodzaj i zaznaczamy Subskrypcje. Druga ścieżka to: Finanse - Karty i w szczegółach wybieramy Subskrypcje.

Z kolei w serwisie transakcyjnym - Płatności - Historia - Lista operacji i tu również w filtrach wybieramy Rodzaj i zaznaczamy Subskrypcje.

Natomiast wspomniana opcja nadchodzących płatności za subskrypcje pojawi się w aplikacji mobilnej w zakładce: Płatności - Nadchodzące. a w serwisie transakcyjnym w zakładce: Płatności - Lista płatności.

Źródło: mBank.