Operatorzy podzielili częstotliwości 5G: Wydano miliardy złotych!

Aukcja 5G zakończona w rekordowym tempie. Jak nieoficjalnie donosi serwis parkiet.com, operatorzy rozdzielili już pasma 700 i 800 MHz, kluczowe dla zasięgu sieci. Co to oznacza dla użytkowników? Kiedy 5G stanie się w końcu dostępne dla wszystkich? Sprawdź szczegóły miliardowej licytacji!

To była prawdziwa aukcyjna błyskawica – operatorzy ledwie zaczęli licytację pasm 5G, a już ją skończyli. Po dwóch dniach rywalizacji o częstotliwości 700 i 800 MHz w grze pozostały cztery sieci: Orange, Play, T-Mobile i Polkomtel. Każdy z graczy wyszedł z tego rozdania z częścią cennego pasma, a suma wylicytowanych bloków przekroczyła 2,5 miliarda złotych. Teraz pozostaje pytanie – co to oznacza dla użytkowników? Czy 5G w końcu zacznie działać tam, gdzie dziś sygnał ledwie zipie?

Koniec drugiej aukcji 5G w Polsce. To była błyskawiczna licytacja

To była podobno jedna z najszybszych aukcji częstotliwości w historii polskiego rynku telekomunikacyjnego. W zaledwie dwa dni cztery największe sieci komórkowe w kraju – Orange Polska, T-Mobile Polska, P4 (Play) i Polkomtel – podzieliły między siebie cenne pasma 700 i 800 MHz. Wynik? 2,58 miliarda złotych wyłożone na stół i koniec wieloletnich przepychanek o to, kiedy i jak 5G w Polsce zacznie działać w pełnej krasie.

Ekspresowa licytacja i miliardy na stole

Licytacja wystartowała w poniedziałek 24 marca i już dziś, po zaledwie dwóch dniach, znamy jej wyniki – informuje Parkiet. Popyt od początku był ogromny, a operatorzy nie mieli zamiaru przeciągać rozgrywki. Pierwszego dnia cena za najbardziej pożądany blok 800 MHz wynosiła już 408 milionów złotych, a po zamknięciu aukcji kwota ta wzrosła do 425,45 mln zł.

W sumie wylicytowano siedem bloków częstotliwości, a każdy z operatorów zgarnął swoją część pasma:

Orange Polska – bloki B i C (356 mln zł każdy)

– bloki B i C (356 mln zł każdy) T-Mobile Polska – bloki A i G (356 mln zł i 425,45 mln zł)

– bloki A i G (356 mln zł i 425,45 mln zł) Play (P4) – bloki E i F (370,38 mln zł i 356 mln zł)

– bloki E i F (370,38 mln zł i 356 mln zł) Polkomtel (Grupa Cyfrowy Polsat) – blok D (363,12 mln zł)

Średnia kwota za pojedynczy blok wyniosła więc 368 mln zł, co tylko pokazuje, jak cenne było to pasmo. Cena wywoławcza dla każdego bloku wynosiła 356 mln zł.

Co to oznacza dla użytkowników?

Mówiąc wprost – w końcu jest szansa na realne rozszerzenie zasięgu 5G w Polsce. Obecnie operatorzy korzystają głównie z wyższych częstotliwości (np. 2100 MHz), które zapewniają szybkie prędkości, ale mają ograniczony zasięg. Pasma 700 i 800 MHz to zupełnie inna historia. Te częstotliwości świetnie sprawdzają się w pokryciu dużych obszarów i przenikaniu przez przeszkody, co oznacza, że 5G stanie się dostępne także na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach.

Co dalej? Czy 5G naprawdę przyspieszy?

Teoretycznie wszystko jest już na ostatniej prostej. Kolejny krok to formalne przydzielenie częstotliwości zwycięzcom przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Według zapowiedzi Jacka Oko ma to nastąpić do czerwca tego roku. Później operatorzy będą mogli oficjalnie uruchomić swoje usługi w nowych pasmach.

Czy to oznacza, że w kilka miesięcy zobaczymy rewolucję w zasięgu 5G? Nie do końca. Owszem, infrastruktura jest gotowa na przyjęcie nowych pasm, ale wdrożenie ich w całym kraju to proces, który potrwa co najmniej kilka lat. W pierwszej kolejności na nowym 5G skorzystają mieszkańcy obszarów, gdzie zasięg był dotąd problemem – szczególnie wschodnia część kraju oraz tereny przygraniczne.

5G: Początek nowego etapu

Aukcja częstotliwości 5G w Polsce to temat, który ciągnął się od lat, a teraz w końcu mamy jej zakończenie. Operatorzy podzielili pasmo, a kluczowe częstotliwości trafią do użytku w najbliższych miesiącach. To dobra wiadomość dla każdego, kto czeka na lepszy internet mobilny – zwłaszcza poza dużymi miastami. Oczywiście, jak to bywa w przypadku wielkich zmian technologicznych, zanim poczujemy realną różnicę, minie jeszcze trochę czasu. Ale jedno jest pewne – fundament pod prawdziwą rewolucję 5G w Polsce właśnie został położony.

źródło: parkiet.com