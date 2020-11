Szybszy Google Chrome: co się zmieniło?

Pierwszą ze zmian nad którą pracowali magicy z Google jest priorytetyzowanie aktywnej karty nad tymi, które są otwarte w tle. Dzięki temu zużycie procesora ma spaść nawet pięciokrotnie, co pozwoli zapewnić 75 minut pracy więcej na jednym ładowaniu — a przynajmniej tak wynika z benchmarków robionych wewnętrznie przez Google. Więcej na temat tych zmian (i sposobie ich osiągnięcia) można poczytać tutaj, zaś twórcy uspokajają: wszystkie ważne dla użytkowników opcje wciąż będą dostępne. W tym otrzymywanie powiadomień czy odtwarzanie muzyki w kartach, które nie są obecnie uruchomione.

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bo przeglądarka ma się także szybciej uruchamiać — i to nawet o 25%. Podobnie zresztą sprawa ma się ze stronami internetowymi, które według zapowiedzi mają ładować się sprawniej (aż o 7%), ze zużyciem mniejszych zasobów: mniej pamięci RAM, mniej mocy. To nie są słynne ulepszenia rzędu „kilkukrotnie szybciej”, ale i tak są krokiem w dobrym kierunku. I mam nadzieję, że to będzie tak naprawdę dopiero początek. Bo konkurencja w tym aspekcie zostawiła Chrome daleeeko w tyle.

Wyszukiwarka kart w Chrome. Dla wszystkich otwierających ich zbyt dużo może okazać się strzałem w dziesiątkę!

Ale oprócz szeregu optymalizacji i przyspieszenia przeglądarki, Google zadbało także o nowe opcje. I jedną z nich jest wyszukiwarka kart. Jeżeli należycie do grona otwierającego ich tyle, ile tylko się da i regularnie gubicie się w gąszczu treści, to teraz tuż obok przycisku otwierania nowej karty znajdziecie nowe narzędzie do przeszukiwania kart. Wystarczy wpisać nazwę interesującej was strony i po chwili zostaniecie przeniesieni tam gdzie trzeba. Niby miłe, chociaż… nie powiem, Safari robi to prościej — i ma taką funkcję dostępną od lat. W pasku adresu wystarczy wpisać tytuł/adres, a jeżeli w jednej z otwartych kart / okien ta strona już jest uruchomiona, będziemy mogli się do niej sprawnie przenieść.

Wisienką na torcie jest… niejako powrót do przeszłości, bo komendy w pasku adresu. Zamiast przeklikiwania się w graficznym interfejsie, użytkownicy będą mogli wpisać polecenia pokroju delete history, wipe cookies czy edit passwords by móc czynić zmiany bez konieczności szukania ich w przeglądarce. Lista komend na ten moment nie powala długością, ale sporo istotnych elementów jest już dostępnych. Ich pełną listę znajdziecie tutaj.

