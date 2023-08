Oto nowa odsłony popularnej przeglądarki internetowej. Odpowiadają za nią dwie znane marki

W 2019 r. Opera zaprezentowała swój całkowicie nowy produkt - przeglądarkę internetową przygotowaną z myślą o graczach, Opera GX. Opera już od dawna udowadnia, że lubi eksperymentować z nowymi technologiami i udostępniać aplikacje, które mają szansę zainteresować tych, którzy szukają alternatyw do najpopularniejszych na świecie przeglądarek: Chrome, Safari i Edge. Choć zadanie to jest trudne, ekipa z Norwegii stara się nas czymś zaskoczyć - jak np. integracją swojej własnej Sztucznej Inteligencji. Aria w Operze pokazuje, że AI jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i przyszłość przeglądania Sieci w poszukiwaniu interesujących treści najprawdopodobniej na stałe zwiążę się z czatbotami i innymi rozwiązaniami wykorzystującymi AI.

Opera ma też coś dla graczy - dedykowaną wersję swojej flagowej przeglądarki z dopiskiem GX, która rozszerza możliwości tego typu aplikacji. Wraz z wieloma opcjami dostosowywania, w tym różnymi motywami kolorystycznymi, efektami dźwiękowymi, a nawet muzyką w tle i wyglądem inspirowanym grami, przeglądarka posiada wbudowane narzędzia do zarządzania podzespołami komputera: ograniczniki procesora, pamięci RAM i przepustowości sieci, dzięki którym mniej zużywa zasoby i pozostawia więcej zasobów komputera na potrzeby gier. W aplikacji znajdziemy również również funkcję Hot Tabs Killer. Dzięki niej użytkownicy mogą zamykać najbardziej zasobożerne karty. Jest też narzędzie GX Cleaner - służy ono do usunąć do usuwania starych, niechcianych plików. Opera GX posiada też własny serwer Discord, który ma obecnie ponad 400 tys. użytkowników.

Opera GX ROG. Zaskakujące połączenie trafia do przeglądarki dla graczy

Opera nawiązała współpracę z firmą ASUS, dzięki której Opera GX zyskuje dedykowaną wersję, która będzie idealnym uzupełnieniem komputerów z serii ROG (Republic of Gamers). Opera GX ROG jest w pełni zintegrowana z technologią ASUS Aura, dzięki czemu oferuje niedostępne w innych przeglądarkach funkcjonalności i dodatki związane z marką ROG jak np. tapety, muzykę w tle, dźwięki oraz wyjątkowe dodatki, jak np. grę Electro Punk.

Przeglądarka Opera GX ROG wykracza daleko poza możliwości tradycyjnych aplikacji tego typu, posiada nie tylko ograniczniki procesora, pamięci RAM i przepustowości sieci, ale także niezliczone opcje dostosowywania poprzez motywy kolorystyczne GX Mods. Jest zintegrowana z popularnymi platformami takimi jak Discord czy Twitch. Natomiast pasek boczny przeglądarki zapewnia natychmiastowy dostęp do najpopularniejszych komunikatorów i aplikacji społecznościowych: od TikToka, poprzez WhatsAppa, czy Instagram.

Nasz innowacyjny model partnerstwa dla Producentów Oryginalnego Sprzętu (OEM) pozwala nam współpracować z największymi markami gamingowymi, takimi jak ASUS ROG. Naszym celem jest stworzenie naprawdę wyróżniających się funkcjonalności i rozwiązań w przeglądarkach, które utrzymają interakcje graczy ze światem swojej ulubionej marki, niezależnie od tego, czy grają, rozmawiają ze znajomymi, albo robią zakupy.

- mówi Mattijs de Valk, VP of Business Development Gaming w Opera. Jak podkreślają twórcy przeglądarki, współpraca z ASUS ma być sposobem na dostarczenie najlepszego ekosystemu stworzonego przez Operę w pełni wykorzystującego potencjał drzemiący w produktach ASUS. Zainteresowani? Opera GX ROG czeka na pobranie na oficjalnej stronie przeglądarki.