Oni wiedzą, jak rozpieszczać graczy. Grzech nie skorzystać

Epic Games Store przyzwyczaił nas do rozdawania darmowych gier, szczególnie w okresie świątecznym. W ostatnich miesiącach oferowano takie tytuły jak Football Manager 2024 i Sniper Ghost Warrior Contracts. Wśród darmowych gier znalazły się także Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival i Outliver: Tribulation. Gracze mogli też zdobyć bez wydawania pieniędzy m.in. Invincible Presents: Atom Eve i Kardboard Kings.

Jednak to minione Święta Bożego Narodzenia były najbardziej atrakcyjnym czasem dla dla ludzi szukających darmowej rozrywki. W ofercie znalazły się The Lord of The Rings Return to Moria, Vampire Survivors, Astrea: Six Sided Oracles, TerraTech, Wizard of Legend, Dark and Darker – Legendary Status, DREDGE, Control, Ghostrunner 2, HOT WHEELS UNLEASHED, KILL KNIGHT, Orcs Must Die! 3, Redacted, Sifu, Deliverance oraz Hell Let Loose. Hit za hitem, nie tylko od małych wydawców. Kto przegapił, niech żałuje, bo taka okazja nie powtórzy się szybko.

Epic Games z darmową grą tygodnia. W co zagracie?

Epic Games nie zapomina jednak o graczach i w nowym roku powrócił do standardowego schematu – jednej darmowej gry tygodniowo. W styczniu mieliście szansę przypisać do swoich kont kilka przyjemnych gier. Do wczoraj, do odebrania dostępne było Behind the Frame: The Finest Scenery – urokliwa produkcja inspirowana filmami japońskiego studia Ghibli.

A co w tym tygodniu? Tym razem jest coś dla fanów umarlaków i mocnych wrażeń opowiedzianych jednak w nieco inny sposób. W Undying gracz wciela się w postać Anling – kobiety ugryzionej przez zombie. Jej cel jest jeden – dopilnować, aby jej syn Cody był bezpieczny i żył dalej, gdy ona zmieni się w żywego trupa. Zadaniem gracza jest pomoc w zarządzaniu ograniczonymi zasobami, aby spowolnić infekcję Anling, dbając też o to, żeby bohaterowie nie cierpieli z głodu i pragnienia.

Podczas odkrywania świata Anling i Cody natkną się na szereg postaci, które stawiają przed nimi wyjątkowe wyzwania. To, jak Anling i Cody poradzą sobie z każdym z nich, determinuje ich losy - niektórzy mogą umrzeć, niektórzy mogą przeżyć, a niektórzy mogą stać się zagorzałymi sojusznikami, a nawet archnemezis. Czy ludzkość naprawdę zwycięży? Twoja ścieżka, twoje wybory, twoja historia! Każdy stara się przetrwać, a to, czy pomagasz innym, czy nie, może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji. Każdy ma swoje sekrety, co rodzi pytanie... Komu naprawdę można zaufać? Każda podjęta przez ciebie decyzja zmienia wynik twojej historii, jak będzie wyglądało twoje zakończenie?

W grze nie brakuje możliwości przeżywania historii na nowo z zupełnie innym efektem końcowym. Za każdym razem, gdy gracz rozpoczyna przygodę w Undying, nie wie na jakiej mapie toczyć się będzie rozgrywka. 14 głównych lokacji jest rozmieszczonych w różnych układach, a "Niebezpieczne obszary" wypełnione są losowymi wydarzeniami, które mogą zmienić plany.

Gra jest dostępna za darmo do 6.02 do godziny 17:00.