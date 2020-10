OnePlus robi lemoniadę. Czy będzie lepsza niż tegoroczna?

Marka OnePlus przez lata przyzwyczaiła nas, że spod jej skrzydeł wychodzą „flagship-killery”. Telefony, które dostarczają flagowe doświadczenia za dużo niższą cenę. Niestety w tym roku, wraz z wyjściem OnePlusa 8 i 8 Pro marka pokazała zmianę w swoim podejściu. Oczywiście, jakiś czas później pokazała OnePlusa Nord, i powiedziała, że nie zrezygnuje z tworzenia opłacalnych urządzeń. Jednak obecnie nie można być już pewnym tego, że każdy kolejny OnePlus będzie hitem cenowym. Nic więc dziwnego, że informacje o tym, że marka pracuje nad OnePlusem 9 powodują jedno pytanie: ile będzie kosztował?

OnePlus 9 czyli lemoniada. Zapowiada się, że będzie dosyć droga

OnePlus 9 posiada nazwę kodową „lemonade”. Póki co, jedyną pewną rzeczą jest to, że wyjdzie w okolicach marca bądź kwietnia 2021 roku i będzie działać na flagowym w tamtym momencie procesorze Qualcommu, czyli Snapdragonie 875. Niestety, nie wróży to dobrze cenie samego urządzenia. Już model 865 znacznie podniósł ceny do tej pory przecież tanich serii (obok OnePlusów znacznie podrożały też chociażby Xiaomi Mi 10). Tymczasem Snapdragon 875 ma być jeszcze droższy – zamiast 85 dolarów, będzie on kosztował 130. Biorąc pod uwagę, że Qualcomm sprzedaje je w pakiecie z czipami 5G, winduje to cenę za SoC ze 160 dolarów do aż 250.