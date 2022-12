Na premierze OnePlus 10T kilka miesięcy temu przedstawiciele firmy zapowiadali powrót do korzeni i tworzenie wydajnych smartfonów. Ale wygląda na to, że rynkowe realia zmuszają ją jednak do czegoś zupełnie innego.

OnePlus przez pierwszych kilka lat swojej działalności kojarzył się z flagowymi pod względem działania smartfonami z doskonałym oprogramowaniem. Z czasem firma rozszerzyła swoje portfolio o drugą linię – T, ale wciąż ilość urządzeń pozostawała pod kontrolą. Jednak ostatnimi czasy to się zmieniło. Oprogramowanie zaczęło się upodabniać do Color OS od OPPO (obie marki należą do BBK), mówiło się nawet o ujednoliceniu nakładek. Ostatecznie, po protestach użytkowników, Oxygen OS jednak przetrwał. OnePlus zaczął również wypuszczać na rynek więcej urządzeń – najpierw linię Nord ze średniej półki, potem urządzenia budżetowe. Pojawiły się również smartwatche, słuchawki a nawet telewizory sprzedawane jedynie w Indiach. Producent zastanawiał się ponoć nad rozszerzeniem ich sprzedaży na Europę, ale ostatecznie do tego nie doszło. Ostatnio zapowiedziany został też monitor – szczegóły na jego temat zostaną oficjalnie ujawnione w przyszłym tygodniu.

Jak się właśnie dowiedzieliśmy, OnePlus nie zamierza na tym kończyć i jego portfolio jeszcze się poszerzy. Tym razem o mechaniczną klawiaturę. Szczegóły techniczne urządzenia mamy poznać 15 grudnia. Na dziś wiadomo, że przy projekcie OnePlus współpracuje z Keychron, firmą która specjalizuje się w klawiaturach dla graczy. Więc najprawdopodobniej będzie to jej konstrukcja z niewielkimi modyfikacjami wprowadzonymi przez OnePlus, np. możliwością personalizacji klawiszy.

Jak napisali przedstawiciele firmy na blogu OnePlus klawiatura ma być połączeniem trwałości i komfortu, ma nadawać się do wszystkich zastosowań oraz ma być „niezniszczalna” .

