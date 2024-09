Urządzenia smart home możemy dziś umieścić w każdym pomieszczeniu - tak duży wybór akcesoriów oferują producenci, że bez przeszkód znajdziemy zamienniki “smart” dla większości klasycznych urządzeń. Jednym z nich jest domofon/dzwonek do drzwi, który nie zmienił się od dekad, a zdecydowanie powinien i warto wziąć pod uwagę wymianę na nowszy model, by móc wygodniej z niego korzystać na co dzień.

Obecność wideodzwonka w domu od razu wpływa na nasze codzienne rutyny i zachowania - bardzo szybko zorientowałem się, że można pozbyć się kilku przeszkód i kłopotów dnia codziennego, jak nieobecność podczas wizyty kuriera czy brak możliwości podejścia do słuchawki, gdy ktoś dzwoni do drzwi lub furtki. W jaki sposób? Już za moment wytłumaczę na przykładzie testowanego przeze mnie TP-Link Tapo D230S1.

Specyfikacja wideodzwonka TP-Link Tapo D230S1:

Rozdzielczość : 2K 5MP (2560 × 1920 pikseli)

: 2K 5MP (2560 × 1920 pikseli) Sensor obrazu : 1/2.7"

: 1/2.7" Kąt widzenia : 160° (diagonalny)

: 160° (diagonalny) Tryb nocny : Kolorowy, z wbudowanym reflektorem i sensorem starlight

: Kolorowy, z wbudowanym reflektorem i sensorem starlight Zasięg widzenia nocnego : Do 25 stóp (około 7,6 metra)

: Do 25 stóp (około 7,6 metra) Bateria : Pojemność 6700 mAh, czas pracy do 180 dni

: Pojemność 6700 mAh, czas pracy do 180 dni Detekcja AI : Rozpoznawanie ludzi i pojazdów

: Rozpoznawanie ludzi i pojazdów Komunikacja : Dwukierunkowe audio, szybka odpowiedź nagrana

: Dwukierunkowe audio, szybka odpowiedź nagrana Przechowywanie : Karta microSD (do 512 GB) lub usługi chmurowe Tapo Care

: Karta microSD (do 512 GB) lub usługi chmurowe Tapo Care Odporność : IP64 (odporność na wodę i kurz)

: IP64 (odporność na wodę i kurz) Alarm antykradzieżowy : Tak

: Tak Aplikacja : Tapo, umożliwiająca podgląd na żywo i zarządzanie urządzeniem

: Tapo, umożliwiająca podgląd na żywo i zarządzanie urządzeniem Wymiary: 142.3 x 53.3 x 29.3 mm

To wideodzwonek, który zwraca na siebie uwagę dzięki swojej funkcjonalności i przystępnej cenie - w chwili przygotowywania tekstu najniższa cena wynosiła około 360 złotych za naprawdę pokaźny zestaw. Jego główną zaletą jest możliwość działania bez konieczności subskrypcji, więc wydane pieniądze w sklepie będą jedyną inwestycją, jaką trzeba poczynić. Zero dodatkowych kosztów, jeśli nie będziemy chcieli korzystać z usługi w chmurze, ale i ona może okazać się czasami przydatna, więc o tym później.

Montaż Tapo D230S1

Instalacja Tapo D230S1 jest prosta i intuicyjna. W zestawie znajduje się wszystko, co potrzebne do montażu, w tym klin do montażu pod kątem, wkręty, naklejki, przewody i ładowarki. W pudełku jest też dzwonek, który parujemy z kamerą i będziemy mogli umieścić go w dowolnym miejscu w domu - najczęściej będzie to centralna lokalizacja, by można było go usłyszeć w całym domu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zamontować go w piwnicy, byśmy nie przegapili wizyty żadnego gościa.

Cały proces instalacji prowadzony jest z poziomu aplikacji, gdzie krok po krok wyjaśnione jest, co należy zrobić. Nie sposób popełnić błąd, a jeśli czegoś nie rozumiemy, to urządzenie jest na tyle popularne, że sieć dostarczy sporo odpowiedzi - wiem, sprawdziłem. Urządzenie cechuje się standardem szczelności IP64, więc nawet w czasie deszczu nie zamokła i warto dodać, że dopiero struga wody lana urządzenie z każdego kierunku byłaby w stanie go uszkodzić.

Wideodzwonek Tapo D230S1 jest zasilany baterią, co eliminuje konieczność podłączania do sieci elektrycznej, więc montujemy go zupełnie dowolnie przy drzwiach czy na ogrodzeniu. Producent deklaruje, że jedno ładowanie wystarcza na około sześć miesięcy użytkowania - wewnątrz znajduje się akumulator o pojemności 6700 mAh. Wbudowana kamera oferuje wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 2K, co pozwala na wyraźne i szczegółowe nagrania zarówno w dzień, jak i w nocy. Po zmroku można też aktywować kolorowy tryb nocny, który sprawia, że nawet przy słabym oświetleniu można zobaczyć, kto stoi przed drzwiami, a nagrania zapisywane lokalnie lub w chmurze wyglądają czytelniej.

Kamera w wideodzwonku Tapo D230S1

Co istotne, kamera umieszczona na górze urządzenia ma szeroki kąt widzenia 160 stopni, co pozwala na objęcie dużego obszaru przed drzwiami, a obraz z kamery o proporcjach 4:3, więc obejmuje więcej widoku w pionie, co w kontekście wideodzwonka daje lepszą widoczność. Współpracujący z wideodzwonkiem dzwonek posiada slot na karty pamięci microSD i to na niej zapisywana jest wszelka wykryta przez kamerę aktywność, ale opcjonalna jest kopia zapasowa od razu umieszczana w chmurze tapo, więc na wypadek awarii lub uszkodzenia nie tracimy danych. Posiadając aktywną subskrypcję można też skorzystać z rozwiązań AI, które rozpoznają wykryte obiekty w kadrze, jak osoby, auta, zwierzęta itd.

To przekłada się na lepszy system powiadomień, ponieważ są one wysyłane na smartfon tylko wtedy, gdy przed drzwiami pojawi się ktoś lub coś istotnego. Niestety, system wykrywania i rozpoznawania ruchu mógłby być lepszy, ponieważ zdarzają się fałszywe alarmy, zwłaszcza gdy urządzenie jest zamontowane w miejscu o dużym natężeniu ruchu i na nasz telefon przychodzi mnóstwo notyfikacji. Te otrzymujemy także w przypadku skorzystania z dzwonka przez gościa, a dwukierunkowa komunikacja odbywa się poprzez smartfon - my widzimy i słyszymy odwiedzającego, a on nas może usłyszeć. Nie musimy być podłączeni do domowej sieci Wi-Fi, by użyć tej funkcji, więc pod nieobecność w domu cały czas możemy reagować na (niespodziewane) wizyty innych osób lub przyjazd kuriera, który nie zamierza zadzwonić przed przyjazdem.

Tapo D230S1 - czy warto kupować?

Wygląd samego wideodzwonka Tapo D230S1 jest dość prosty i funkcjonalny, choć niektórzy mogą uznać go za nieco toporny. Nie zwraca jednak na siebie uwagi. Urządzenie jest wykonane z białego plastiku z czarnym panelem przednim, co może nie pasować do każdego wystroju z zewnątrz domu, ale przy furtce powinien wyglądać zawsze dobrze. Duży przycisk dzwonka jest łatwy do zauważenia i użycia, co jest istotne dla gości, a w zestawie dostajemy naklejki podpowiadające, jak odwiedzający powinni go obsługiwać (duży plus).

Tapo D230S1 nie posiada możliwości podłączenia do tradycyjnych dzwonków przewodowych, co niektórzy mogą uznać za wadę podobnie jak poleganie na dołączonym dzwonku bezprzewodowym. Pamiętajmy jednak, że można skorzystać z kilku rozmieszczonych w różnych częściach domu. Urządzenie nie jest kompatybilne z zasilaniem sieciowym, co może być problematyczne dla osób, które preferują stałe zasilanie, ale z drugiej strony próg wejścia na początku przygody z takim urządzeniem jest znacznie niższy, bo montaż jest bezproblemowy.

Tapo D230S1 to solidny wybór dla osób szukających funkcjonalnego i przystępnego cenowo wideodzwonka. Jego główne zalety to wysoka jakość obrazu, prosta instalacja, długi czas pracy na baterii oraz przynależność do niesamowicie obszernego ekosystemu Tapo. Ten ostatni punkt, w przypadku posiadania większej liczby urządzeń tej firmy, daje spore możliwości personalizacji działania wideodzwonka i jego integracji z naszym domem.