Roboty koszące bez przewodu ograniczającego — popularne modele

Roboty koszące stają się coraz bardziej popularne. Ich zaawansowane funkcje oraz łatwość obsługi sprawiają, że koszenie trawnika przestaje być uciążliwym obowiązkiem. W tym artykule przyjrzymy się pięciu modelom robotów koszących, które nie wymagają przewodu ograniczającego. Są to urządzenia, które oferują innowacyjne rozwiązania, dowożąc jednocześnie dobre wyniki, jeśli chodzi o pracę w ogrodzie.

Robot koszący: Z przewodem ograniczającym, czy bez?

Zacznijmy jednak od odrobiny teorii. Roboty koszące bez przewodu ograniczającego oraz te z przewodem różnią się przede wszystkim sposobem, w jaki wyznaczają obszar koszenia. Roboty z przewodem ograniczającym wymagają fizycznego przewodu, który należy rozłożyć na granicach obszaru koszenia. Jest to czasochłonny proces, który może być kłopotliwy, zwłaszcza w dużych i nieregularnych ogrodach. Przewód musi być precyzyjnie ułożony, co wymaga dodatkowego nakładu pracy podczas instalacji i w późniejszym utrzymaniu.

Z kolei roboty koszące bez przewodu ograniczającego wykorzystują zaawansowane technologie nawigacyjne, takie jak GPS, systemy RTK (Real-Time Kinematic) czy różne czujniki i kamery. Dzięki temu mogą precyzyjnie określać swoją pozycję i poruszać się po wyznaczonym obszarze bez potrzeby przeciągania fizycznych przewodów. Tego typu roboty oferują łatwiejszą instalację i większą elastyczność w dostosowywaniu obszaru koszenia. Można je również łatwo przeprogramować, jeśli zmieni się układ ogrodu lub obszar koszenia.

Pora na konkrety. Przed Wami 5 najpopularniejszych modeli kosiarek autonomicznych bez przewodu ograniczającego.

ECOVACS Goat G1

Cena: od 6199 PLN

ECOVACS Goat G1 to stosunkowo tani robot koszący, który działa bez przewodów ograniczających. Model ten wykorzystuje zaawansowane systemy nawigacji, pozwalające na precyzyjne sterowanie i monitorowanie pracy za pomocą aplikacji mobilnej. ECOVACS Goat G1 jest zdolny do obsługi powierzchni do 3000 m², co sprawia, że jest odpowiedni zarówno do średnich, jak i dużych ogrodów. Dzięki systemowi mapowania robot potrafi unikać przeszkód i pracować w różnych warunkach terenowych.

Dreame Roboticmower A1

Cena: od 6899 PLN

To niejako hit cenowy i chyba najpopularniejszy obecnie model na rynku. Dreame Roboticmower A1 to zaawansowany robot koszący, który działa bez potrzeby instalowania przewodów ograniczających. Jego instalacja jest szybka i prosta – wystarczy ustawić stację ładowania i skonfigurować obszar koszenia za pomocą aplikacji, co zajmuje około 15 minut. Robot wyposażony jest w technologię OmniSense, umożliwiającą precyzyjne mapowanie terenu oraz omijanie przeszkód. Dzięki nawigacji o wysokiej precyzji robot może działać w różnych warunkach, nawet w ciemności. Obsługuje powierzchnię do 2000 m², a jego dzienna wydajność koszenia to około 1000 m². Szerokość cięcia wynosi 22 cm, a wysokość można regulować w zakresie 30-70 mm. Robot wyposażony jest w czujnik deszczu, który automatycznie skieruje go do stacji ładowania w przypadku opadów.

Husqvarna Automower NERA

Cena: od 11590 PLN

Husqvarna Automower NERA to robot koszący z funkcją EPOS (Exact Positioning Operating System), pozwalającą na precyzyjne pozycjonowanie bez konieczności instalowania przewodów ograniczających. Model ten jest idealny do zróżnicowanych ogrodów z wieloma strefami koszenia, obsługując powierzchnie do 3200 m². Automower NERA oferuje zaawansowane funkcje planowania i zarządzania poprzez aplikację mobilną, co ułatwia użytkowanie i zapewnia dokładne koszenie trawnika.

Ambrogio 4.36 Elite

Cena: od 23499 PLN

Ambrogio 4.36 Elite to zaawansowany robot koszący przeznaczony do dużych trawników, mogący obsługiwać powierzchnie do 6000 m². Urządzenie jest wyposażone w system GPS oraz zaawansowane funkcje planowania tras koszenia, co pozwala na efektywne i dokładne przystrzyganie trawnika. Działa bez przewodów ograniczających, co znacząco ułatwia jego instalację i użytkowanie. Ambrogio 4.36 Elite posiada także funkcje zarządzania przez aplikację mobilną, co umożliwia użytkownikowi łatwe sterowanie i monitorowanie pracy.

Husqvarna Automower 550 EPOS

Cena: od 25999 PLN

Husqvarna Automower 550 EPOS to jeden z najbardziej zaawansowanych modeli robotów koszących na rynku. Podobnie jak NERA wykorzystuje technologię EPOS do precyzyjnego pozycjonowania bez potrzeby używania przewodów ograniczających, co znacznie ułatwia jego instalację i użytkowanie. Model ten jest przeznaczony do dużych ogrodów oraz przestrzeni komercyjnych, obsługując powierzchnie do 5000 m². Husqvarna Automower 550 EPOS oferuje zaawansowane funkcje planowania tras koszenia i zarządzania przez aplikację mobilną.