Nowy OLX wygląda ekstra, ale chyba na razie nie skorzystam

Nowy OLX już jest

Odświeżony wygląd jest ładny, ale zniknęło to „coś”

W pewnym momencie ze swoimi zakupami przez Internet przeniosłem się z Allegro na OLX-a, głównie z powodu możliwości szybszej finalizacji transakcji. Proces umówienia się na spotkanie w celu obejrzenia sprzedawanego przedmiotu i okazja do błyskawicznych zakupów sprawdzały się znakomicie, szczególnie po tym, jak na Allegro zaroiło się od ofert sklepów, lombardów i tym podobnych. Allegro niespecjalnie też ułatwiało wyszukiwanie ofert z danego regionu, co w pewnym stopniu było zrozumiałe, ponieważ mogło to prowadzić do zakupów poza Allegro, a wtedy serwis by nie zarabiał.

OLX wypełnił tę lukę znakomicie i choć wiadomości z propozycjami za pół darmo biorę od ręki są publikowane przez sprzedawców na wszystkich możliwych portalach społecznościowych, to taka platforma sprawdza się jak należy. Niedawno wróciłem na Allegro, a za wszystko odpowiedzialna jest aktualna sytuacja – zakupy przez Internet i bezkontaktowe odbieranie paczek to najlepszy w tym momencie wybór, dlatego ze skorzystaniem z OLX-a zwlekałem

Nie prędko wrócę do zakupów na OLX

Pomimo tego, że istnieje opcja zakupu online (potwierdzenie w serwisie) z wysyłką paczki przez sprzedawcę, nowy wygląd serwisu raczej mojego podejścia nie zmieni. Większość ofert to nadal transakcje, które należy sfinalizować osobiście, a na to zbyt prędko się nie zdecyduję, Doceniam jednak starania platformy, dzięki którym dziś OLX pasuje do wizualnych standardów Sieci.