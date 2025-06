Google Pixel 9 Pro XL 256 GB w świetnej promocji. Tylko jeden kolor.

W ramach aktualnej oferty promocyjnej, smartfon Google Pixel 9 Pro XL 256 GB w kolorze różowy kwarc można nabyć za kwotę 3899,00 zł. Aby skorzystać z rabatu, należy podczas zakupu użyć kodu promocyjnego ME-DAYS. Standardowa cena urządzenia przed obniżką wynosi 4399,00 zł, co oznacza oszczędność rzędu 500 zł. Warto się spieszyć, ponieważ promocja jest ograniczona czasowo. Jeśli potrzebujecie więcej pamięci to model Pixel 9 Pro XL 512 GBmożna kupić również w obniżonej o 500 złotych cenie, za 4499 złotych.

Reklama

Co oferuje Google Pixel 9 Pro XL?

Google Pixel 9 Pro XL to absolutna czołówka na rynku smartfonów, oferująca świetną wydajność, rewolucyjne funkcje oparte na sztucznej inteligencji oraz, co najważniejsze, jeden z najlepszych systemów aparatów fotograficznych dostępnych w urządzeniach mobilnych. Sercem urządzenia jest najnowszy procesor Google Tensor G4, który we współpracy z 16 GB pamięci RAM zapewnia błyskawiczną i płynną pracę w każdych warunkach. Duży i jasny ekran OLED LTPO o przekątnej 6,8 cala z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz gwarantuje niesamowite wrażenia wizualne, idealne do konsumpcji multimediów i gier.

Specyfikacja Google Pixel 9 Pro XL Wyświetlacz 6.8 cala, OLED LTPO, 2992 x 1344 px, odświeżanie 120 Hz Procesor Google Tensor G4 Pamięć RAM 16 GB Pamięć Wewnętrzna 256 GB Aparat Tylny Główny 50 Mpx, Ultraszerokokątny 48 Mpx, Teleobiektyw 48 Mpx Aparat Przedni 42 Mpx Bateria 5060 mAh System Operacyjny Android 15 (z gwarancją wieloletnich aktualizacji) Łączność 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB-C

Jednak to możliwości fotograficzne stanowią prawdziwą wizytówkę Pixela 9 Pro XL. Zaawansowany potrójny system aparatów z głównym obiektywem 50 Mpx pozwala na robienie zdumiewająco szczegółowych i realistycznych zdjęć w każdych warunkach oświetleniowych. Funkcje wspierane przez AI, takie jak Magiczna Gumka, tryb portretowy czy astrofotografia, otwierają przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości kreatywnej ekspresji. Biorąc pod uwagę, że Pixel 10 będzie praktycznie identyczny, a obecny model ma gwarancję aż 7 lat aktualizacji, to z pewnością warto skorzystać z tej oferty.