1,13 mld euro kary dla Amazona, a to może być tylko początek

Amazon nie zgadza się z zarzutami

Postępowanie we Włoszech dotyczyło kwestii wykorzystania przez Amazona swojej pozycji do lepszego promowania artykułów w serwisie, które były obsługiwane przez giganta w ramach programu Fulfilment by Amazon (FBA). Polega to na tym, że firmy sprzedające swoje produkty za pośrednictwem serwisu Amazon Marketplace, które korzystają przy tym z magazynowania, pakowania i wysyłek realizowanych przez giganta, mogły dodawać do swoich ofert znaczek "Prime", który znacząco zwiększa sprzedaż na platformie. Według badań posiadacze usługi Prime, których we Włoszech jest ponad 7 milionów, znacznie chętniej wybierają towary dostępne właśnie w tej ofercie. Zwykli sprzedawcy, którzy korzystają z platformy Amazon tylko do sprzedaży, a sami zajmują się wysyłkami, nie mogą skorzystać przy swoich ofertach ze znaczka Prime.

Nie muszę chyba wspominać, że za usługi FBA pobierana jest dodatkowa opłata, nie tylko za realizację samej wysyłki, ale również za magazynowanie. Włoski urząd antymonopolowy ocenił, że takie postępowanie jest niezgodne z prawem i nałożył na Amazon karę w wysokości 1,13 mld euro. To ogromna kwota, istotna nawet dla takiego giganta jak Amazon, dlatego firma zamierza złożyć apelację. Firma nie zgadza się z zarzutami, argumentując, że oferuje usługę FBA w bardzo konkurencyjnej cenie i zdejmuje ona wiele obowiązków ze sprzedawców pozwalając być im konkurencyjnymi. Co ciekawe to już druga kara nałożona na Amazon w ostatnich tygodniach przez włoskie władze. Pod koniec listopada Amazon został ukarany kwotą niespełna 70 mln euro za ograniczenie możliwości sprzedaży słuchawek Apple tylko do wybranych sprzedawców.

Dwa kolejne postępowania nadal trwają

Włoskie postępowanie było prowadzone przy współpracy z Komisją Europejską i trudno oczekiwać, aby apelacja jaką złoży Amazon została uwzględniona. Tym bardziej, że władze UE prowadzą jeszcze dwa kolejne postępowania przeciwko Amazonowi, który miał wykorzystywać swoją dominującą pozycję do generowania większych zysków z platformy. Pierwsze z nich trwa od lipca 2019 roku, a dotyczy wykorzystania informacji o sprzedawanych produktach do lepszego kształtowania własnej oferty. Drugie, które rozpoczęło się pod koniec 2020 roku skupia się na zbadaniu, czy Amazon nie promuje lepiej swoich własnych ofert, niż tych oferowanych przez niezależnych sprzedawców korzystających z usługi FBA. Na decyzje w tych sprawach będziemy musieli jednak jeszcze nieco poczekać.

W ostatnim czasie Amerykańscy giganci technologiczni są pod ostrzałem europejskich urzędów antymonopolowych. W tym roku nałażono już w sumie 720 mln euro kary na Google oraz 1,1 mld euro na Apple. Prowadzone jest też postępowanie w sprawie Facebooka, w którym stroną jest Unia Europejska oraz Wielka Brytania.

źródło: Reuters