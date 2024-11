Ogrom nowości i wyczekiwane premiery - nie przegap tych hitów!

Ten tydzień przyniesie nam ogrom nowych seriali i filmów - tylko popatrzcie, jak wiele hitowych nowości będzie do zobaczenia!

Gladiator II

Historia rozgrywająca się w starożytnym Rzymie, lata po wydarzeniach z pierwszego filmu. Głównym bohaterem jest Lucjusz, młody mężczyzna, który jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa Decimusa Meridiusza z rąk okrutnego cesarza Commodusa. Teraz, po latach, Lucjusz sam staje na arenie Koloseum, by walczyć o sprawiedliwość i wolność. W postać Lucjusza wciela się utalentowany Paul Mescal, znany z roli w serialu "Normalni Ludzie". W obsadzie filmu znaleźli się również inni znakomici aktorzy, tacy jak Denzel Washington, który powraca w roli Maximusa, oraz Pedro Pascal, który wciela się w postać cesarza. Za reżyserię "Gladiatora 2" odpowiada Ridley Scott, twórca kultowego już pierwszego filmu. Scenariusz do filmu napisał David Scarpa, który ma na swoim koncie takie produkcje jak "Wszystkie pieniądze świata" czy "Napoleon".

Od 15 listopada w kinach

Paddington w Peru

W najnowszej odsłonie przygód Paddingtona, miś wyrusza w pełną wrażeń podróż do Peru, ojczyzny ukochanej cioci Lucy. Rodzina Brownów postanawia dołączyć do Paddingtona i wspólnie wyruszają w podróż życia, by odwiedzić ciocię Lucy w Domu Emerytowanych Niedźwiedzi, położonym w malowniczej scenerii peruwiańskiego lasu deszczowego. Paddington, z charakterystycznym dla siebie entuzjazmem i naiwnością, poznaje uroki peruwiańskiej kultury, odkrywa tajemnice amazońskiej dżungli i stawia czoła nowym wyzwaniom. W trakcie wyprawy Paddington i Brown'owie napotykają na swej drodze barwne postaci, zarówno przyjazne, jak i te, które przysporzą im nieco kłopotów.

Od 15 listopada w kinach

Yellowstone 5. sezon 2. część

Druga część piątego sezonu kontynuuje epicką sagę rodziny Duttonów, właścicieli największego rancza w Montanie, którzy nieustannie walczą o utrzymanie swojej ziemi i dziedzictwa. W obliczu rosnących napięć z sąsiadami, rdzennymi mieszkańcami i deweloperami, lojalność i więzy rodzinne zostają wystawione na ciężką próbę. Po dramatycznych wydarzeniach z pierwszej części sezonu, John Dutton, grany przez Kevina Costnera, musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami jako gubernator Montany, balansując między politycznymi intrygami a ochroną interesów swojej rodziny. Tymczasem Beth, grana przez Kelly Reilly, i Jamie, w którego wciela się Wes Bentley, kontynuują swoją pełną zaciętości walkę o władzę, która zagraża rozpadowi rodziny Duttonów. Kayce, grany przez Luke'a Grimesa, zmaga się z wewnętrznymi demonami i szuka swojego miejsca w rodzinie, a Rip Wheeler, w tej roli Cole Hauser, stara się utrzymać porządek na ranczu i chronić tych, których kocha.

Od 14 listopada na SkyShowtime

Matki pingwinów

Nowy polski serial Netflixa, który opowiada historię Natalii, zawodniczki MMA, próbującej pogodzić karierę sportową z wychowywaniem siedmioletniego syna. Jej życie nabiera tempa, gdy po incydencie w szkole syna zmuszona jest przenieść go do elitarnej placówki o nazwie "Cudowna przystań". Szybko okazuje się, że rodzice uczniów tej szkoły to ludzie z zupełnie różnych światów, a Natalia musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Od 13 listopada na Netflix

Silos 2. sezon

Drugi sezon serialu "Silos" zabiera nas z powrotem do klaustrofobicznego świata olbrzymiego podziemnego bunkra, w którym resztki ludzkości próbują przetrwać po niewyjaśnionej katastrofie. Po szokujących odkryciach z pierwszego sezonu, Juliette, grana przez Rebeccę Ferguson, kontynuuje swoją misję odkrycia prawdy o silosie i jego mrocznej historii. Jej determinacja, by dotrzeć do sedna tajemnicy, napotyka jednak na opór ze strony sił, które pragną utrzymać status quo i ukryć prawdę przed mieszkańcami. W drugim sezonie "Silosu" zobaczymy również dalsze losy innych mieszkańców, którzy zmagają się z ograniczeniami życia w zamkniętej społeczności i próbują nadać sens swojemu istnieniu.

Od 15 listopada na Apple TV+

Cross

Serial kryminalny oparty na bestsellerowej serii powieści Jamesa Pattersona. Fabuła skupia się na postaci Alexa Crossa (Aldis Hodge), detektywa i psychologa sądowego z wydziału zabójstw w Waszyngtonie. Cross to postać złożona, borykająca się z demonami przeszłości, a jednocześnie obdarzona niezwykłą zdolnością wnikania w umysły przestępców. Główny bohater staje przed niezwykle trudnym zadaniem – musi rozwikłać zagadkę serii brutalnych morderstw, które wstrząsnęły stolicą. Trop prowadzi go w mroczne zakamarki miasta i zmusza do konfrontacji z własnymi traumami. W śledztwie pomaga mu partnerka, detektyw Bree Stone, z którą łączy go skomplikowana relacja.

Od 14 listopada na Prime Video

Teacup

Serial zabiera nas do spokojnego, wiejskiego miasteczka w Georgii, gdzie pozornie niczym niezakłócona rzeczywistość zostaje nagle zburzona przez tajemnicze i śmiertelne zagrożenie. Grupa mieszkańców, z pozoru zupełnie różnych i niezwiązanych ze sobą osób, musi połączyć siły, by przetrwać i stawić czoła nieznanemu. W miarę jak zagrożenie narasta, a napięcie sięga zenitu, bohaterowie muszą zmierzyć się nie tylko z zewnętrznym wrogiem, ale także z własnymi lękami i sekretami. W obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa ich relacje zostają wystawione na próbę, a oni sami muszą odkryć w sobie pokłady odwagi i siły, o których istnieniu nie mieli pojęcia.

Od 16 listopada SkyShowtime

Cobra Kai 6. sezon 2. część

W drugiej części szóstego sezonu stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Po emocjonującym finale pierwszej części, w którym dojo Cobra Kai zostało ostatecznie pokonane, nasi bohaterowie przygotowują się do najważniejszego wyzwania w swojej karierze - międzynarodowego turnieju Sekai Taikai. Daniel LaRusso (Ralph Macchio) i Johnny Lawrence (William Zabka), dawni rywale, a teraz sojusznicy, muszą zjednoczyć swoich uczniów i przekazać im wszystko, czego się nauczyli, by mieli szansę w starciu z najlepszymi karatekami z całego świata.

Od 15 listopada na Netflix