Fani "Yellowstone" będą rozczarowani? Takie podejście może się wielu nie spodobać

Premiera finałowego sezonu "Yellowstone" już w tym tygodniu. Nareszcie doczekamy się zakończenia serialu, którego historia jest strzeżona pilniej niż tajemnice produkcji prosto z Marvel Studios.

Bez wątpienia jedną z najbardziej charakterystycznych i uwielbianych postaci jest Beth. Kelly Reilly w tej roli odnalazła się znakomicie, a od jakiegoś czasu mówiło się o bezpośrednim sequelu w której to właśnie ona miałaby być główną bohaterką. Mówiło się sporo o gażach, które zażyczyła sobie aktorka. W najnowszym wywiadzie, którego udzieliła na łamach The New York Times, aktorka opowiedziała o swoich odczuciach w związku z dalszym wcielaniem się w rolę Beth.

Kelly Reilly szczerze o tym, czy chciałaby kontynuować wcielanie się w Beth z "Yellowstone"

Beth jest wyjątkowo charakterna i -- co tu dużo mówić -- dla wielu jest większą ikoną serialu, niż John Dutton w którego wciela się Kevin Costner. Aktorka kilkukrotnie wspominała już, że bardzo lubi tę postać, ale teraz powiedziała co nieco na temat tego, jak widziałaby dalszą historię wcielania się w Beth. Mówi ona, że jeśli będzie w tym wszystkim oddzielenie dotychczasowych przygód gruba kreską i świeży początek - to bardzo chętnie. Jednocześnie przyznała też, że energiczność bohaterki jest wyzwaniem i "kocha ją, ale jest też szczęśliwa, że może pozwolić jej zniknąć".

Tak naprawdę wynika z tego tyle co... nic. Reilly będzie w porządku z każdą wersją dalszego rozwoju wypadków: zarówno kontynuacji wcielania się w Beth, jak i nie. A jeśli tak: to chciałby czegoś w rodzaju nowego rozdania.

Pozostaje nam zatem mieć nadzieję, że nie oznacza to braku Beth w "The Madison": powstającego spin-offu (dziejącego się po wydarzeniach z "Yellowstone"), który niebawem ma trafić na ekrany.