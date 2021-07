Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej:

Wprowadzenie możliwości uzależnienia dostępu do określonych obiektów i placówek od faktu zaszczepiania stanowiłoby dodatkową motywację dla osób, które dotychczas nie wykazywały chęci zaszczepienia do tego, by skorzystać z tej możliwości. Przykład podobnych działań, których realizację zapowiedziano wczoraj wieczorem we Francji – gdzie w ciągu kilku godzin na szczepienie zarejestrowało się ponad 900 tys. osób pokazuje, że mogą one wpłynąć na gwałtowne przyspieszenie realizacji programu szczepień, który jest naszą najlepszą obroną przed 4. falą i nowymi wariantami koronawirusa.

Tak więc w zasadzie byłaby to kopia rozwiązania zastosowanego właśnie we Francji. FPP argumentując te postulaty zwraca uwagę na drastyczny spadek liczby osób, które się szczepią w Polsce. Jeszcze w maju liczba podanych pierwszych dawek szczepionki wynosiła 200 tys., a obecnie liczba ta spadła do 50 tysięcy. Biorąc pod uwagę, iż obecnie tylko 51% populacji w Polsce otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, można przypuszczać, że taki poziom wyszczepienia drastycznie zwiększa ryzyko kolejnej fali pandemii i kolejnego lockdownu.

To oczywiście może pogrążyć ponownie znaczną część biznesu w Polsce, zwłaszcza tej części świadczącej usługi. FPP przewiduje, że kolejny lockdown pociągnie za sobą straty przedsiębiorców rzędu 37 mld zł, w tym sam sektor usługowy 25 mld zł. Natomiast w przypadku wdrożenia wyżej wymienionych postulatów straty te możnaby ograniczyć w rezultacie o około 70%.

Osobiście nie wydaje mi się, by rządzący sami zdecydowali się na wprowadzenie takich ograniczeń w życiu publicznym w Polsce, w obawie przed oskarżeniami obywateli o ograniczanie wolności, ale już głos i poparcie ze strony polskich przedsiębiorców może być tutaj dobrą i uzasadnioną podkładką pod taki krok.

Źródło: Federacja Przedsiębiorców Polskich.

