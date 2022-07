INEA z nową ofertą komórkową - dostęp do 5G z (bardzo) dużymi paczkami transferu danych

INEA jako jedyny z dużych operatorów w Polsce udostępnia internet symetryczny swoim klientom, i to już od 4 lat. Teraz chcą mocniej zaistnieć z ofertą komórkową, wprowadzając do niej dostęp do 5G i duże paczki transferu danych.

Do tej pory niezbyt często zaglądałem do oferty komórkowej INEA, przez co nie pojawiała się ona w naszych zestawieniach. Jednak po prześledzeniu ostatnich raportów UKE z przenoszenia numerów pomiędzy operatorami, moją uwagę zwróciły coraz lepsze wyniki INEA, więc zajrzałem do środka.

Rzeczywiście, to dość atrakcyjna oferta zwłaszcza dla osób, które potrzebują dużego transferu danych w smartfonie i z dostępem do 5G. Obecna oferta INEA to w sumie największe paczki danych (dostępnych przez całą dobę) wśród wszystkich operatorów (nie licząc T-Mobile z nielimitowanym transferem) - infrastrukturalnych, ich submarek i operatorów wirtualnych.

Do tej pory największy transfer danych oferował między innymi nju mobile po dwóch latach stażu - 120 GB za 39 zł, Orange Flex - 150 GB za 80 zł, Orange abonament - 120 GB za 80 zł, Plus abonament - 120 GB za 85 zł, Play abonament - 120 GB za 80 zł i 150 GB+200 GB na dodatkowej karcie SIM za 90 zł.

Jeśli chodzi o operatorów wirtualnych przodował tu Lajt Mobile z 300 GB transferu danych (100 GB w dzień + 200 GB w nocy) za 44,99 zł, Otvarta - 300 GB (100 GB w dzień + 200 GB w nocy) za 49,99 zł, Premium Mobile - 110 GB za 54,70 czy a2mobile - 100 GB za 59,90 zł.

Nowa oferta komórkowa INEA

Nowa oferta komórkowa INEA wybija się teraz z największym transferem danych, przy czym cenowo bliżej jej bardziej do operatorów wirtualnych niż infrastrukturalnych.

Sprawdziłem w regulaminie i oferta ta dostępna jest dla obecnych klientów INEA, jak i tych, który nie korzystają z żadnych usług tego operatora - w kilku województwach w Polsce, nie tylko w wielkopolskim. Wprawdzie trzeba zawrzeć tu umowe na 24 miesiące, ale pierwsze 3 miesiące są za darmo i działa ona również w roamingu UE według zasady RLAH.

I tak, w planie za 24,90 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu, w UE dostępny jest pakiet: 4,39 GB, w planie za 54,90 zł z limitem 100 GB i z dostępem do 5G: 9,68 GB w roamingu UE, a w planie za 64,90 z limitem 200 GB 5G: 11,45 GB w UE.

INEA działa na nadajnikach Play, więc porównując to z ofertą tego operatora wydaje się być korzystniejsza ta od INEA. Zestawmy ze sobą trzy plany u obu operatorów - darmowe trzy miesiące możemy tu pominąć, bo dostępne są zarówno w INEA jak i w Play.

INEA vs Play INEA Play INEA Play INEA Play rozmowy komórkowe w kraju i roamingu UE tak tak tak tak tak tak rozmowy stacjonarne w kraju i roamingu UE tak tak tak tak tak tak wiadomości SMS w kraju i roamingu UE tak tak tak tak tak tak wiadomości MMS w kraju i roamingu UE tak tak tak tak tak tak transfer danych w kraju 20 GB 60 GB 100 GB 120 GB 200 GB 100 GB+200 GB transfer danych w roamingu UE 4,39 GB 10,35 GB 9,68 GB 13,81 GB 11,45 GB 13,81 GB dostęp do 5G nie tak tak tak tak tak abonament 24,90 zł 60,00 zł 54,90 zł 80,00 zł 64,90 zł 90,00 zł

Jak widać, INEA ma obecnie dość atrakcyjną ofertę - w zawartości i cenowo, zarówno dla osób z mniejszym zapotrzebowaniem na transfer danych, jak i większym i dużo większym niż standardowe zużycie.