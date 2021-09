Z czego to wynika? To oczywiście efekt rozbudowy infrastruktury naszych głównych operatorów, między innymi związany z 5G, która znacznie poszerzyła pojemność sieci mobilnych, a co pozwoliło na systematyczne zwiększanie limitów w ofertach na domowy internet mobilny.

Bojowym egzaminem możliwości tej infrastruktury okazał się ostatni rok, kiedy zużycie transferu danych z wiadomych względów wzrosło, zwłaszcza w lokalizacjach bez dostępu do internetu stacjonarnego. Egzamin ten operatorzy zaliczyli, więc możemy już korzystać z większych limitów w ofertach na domowy internet mobilny.

Domowy internet mobilny z minimum 200 GB transferu w zasięgu Orange

W zasięgu sieci Orange możemy skorzystać z jednego abonamentu z limitem 250 GB transferu danych w miesiącu, w tym 50 GB poza strefą domową. Dodatkowo w godzinach pomiędzy 0:00 a 08:00 można korzystać z nielimitowanego internetu, którego zużycie nie będzie pomniejszało podstawowego limitu. Koszt miesięczny tego abonamentu to 59,99 zł i wymagane jest podpisanie umowy na 2 lata.

Domowy internet mobilny z minimum 200 GB transferu w zasięgu Play

Play

Play ma trzy plany z minimum 200 GB transferu w miesiącu - z limitem 200 GB, 500 GB i 1 TB, jednak wymagane jest tu dokupienie do zestawu routera, tak więc ciężko tu choćby określić koszt samych abonamentów, w których zaszyte są raty za router mobilny.

Jeśli dysponujemy już własnym routerem, który zakupiliśmy w sklepie, możemy skorzystać w Play z jednego planu w ofercie bez urządzenia z limitem transferu danych 200 GB za 60 zł miesięcznie, czyli podobnie jak w Orange i podobnie musimy tu podpisać umowę na 2 lata.

Mobile Vikings

W zasięgu sieci Play są jeszcze dwie możliwości na internet mobilny z minimum 200 GB transferu danych. Pierwsza to oferta operatora wirtualnego Mobile Vikings, u którego skorzystamy z planu z limitem 250 GB transferu danych w miesiącu za 60 zł miesięcznie. To oferta bez zobowiązania.

Virgin Mobile

Druga opcja to Virgin Mobile, który został przejęty przez Play. Mamy tu ofertę bez zobowiązania z limitem transferu 220 GB w miesiącu za 50 zł, czyli nieco taniej i nieco mniejszy transfer niż w przypadku Mobile Vikings.

Domowy internet mobilny z minimum 200 GB transferu w zasięgu Plus

Plus

Plus podobnie jak Play ma trzy plany na internet mobilny z minimum 200 GB transferu, z tą różnicą, że możemy je wykupić bez urządzenia. Pierwszy plan z limitem 250 GB kosztuje 75 zł, z limitem 500 GB - 100 zł, a z limitem 1 TB - 200 zł.

Plush

Po wczorajszej premierze nowego planu w submarce Plusa - Plush, możemy skorzystać z internetu mobilnego bez zobowiązania z limitem 200 GB w miesiącu za 60 zł miesięcznie. Do końca roku w promocji w cenę wliczony jest tu dostęp do 5G Plusa, a przez cały okres korzystania z tej oferty dostęp do Tidala.

Premium Mobile

Druga opcja na dużą paczkę danych w zasięgu sieci Plus i bez zobowiązania to oferta Premium Mobile, w ramach której skorzystamy z pakietu z limitem 200 GB w dzień i 200 GB w nocy za 99,90 zł miesięcznie, czyli to koszt pakietu 500 GB w abonamencie Plusa.

Domowy internet mobilny z minimum 200 GB transferu w zasięgu T-Mobile

Na koniec rodzynek wśród ofert naszych operatorów - nielimitowany internet mobilny od T-Mobile. Mamy tu trzy plany za 60 zł, 70 zł i 90 zł bez limitu transferu danych, jedynie z limitem prędkości, którą ustawiono odpowiednio na 30 Mb/s, 60 Mb/s i 90 Mb/s. Umowę podpisujemy na dwa lata i podobnie jak w przypadku Play musimy tu dokupić w zestawie router mobilny.

Tak więc za cenę 60 zł w T-Mobile skorzystamy z internetu mobilnego z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, to taki sam koszt, jak w Orange, gdzie mamy limit transferu danych na poziomie 250 GB, w Play i Plush - 200 GB, a w Mobile Vikings - 250 GB. Najtańsza oferta Virgin Mobile za 50 zł, to limit 220 GB transferu danych, a w Plusie za 75 zł - 250 GB.