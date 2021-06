W ofercie głosowej w Mobile Vikings możemy skorzystać z planu za 25 zł miesięcznie z pełnym no limit na rozmowy oraz wiadomości SMS/MMS i 25 GB transferu w miesiącu. Z kolei w ofercie na internet mobilny do dyspozycji dostajemy 250 GB transferu danych za 60 zł miesięcznie. Razem daje nam to 85 zł, 5 zł drożej niż w Orange Flex, ale z dużo większą paczką danych.

Oferta głosowa i na internet mobilny w zasięgu sieci Plus

Jeśli chodzi o zasięg operatora Plus, to jest tu największy wybór. Ostatecznie na końcu sprawdzania ich ofert zostało dwóch operatorów – Lajt Mobile i Premium Mobile. Za ofertą głosową i na internet mobilny w Premium Mobile przemawia dostęp do 5G, ale jeśli nie zależy nam na tym, a bardziej kierujemy się ceną, to korzystniejsza wydaje się oferta Lajt Mobile.