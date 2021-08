W grupie raźniej i taniej. Drugi i kolejny abonament w Virgin Mobile niższy o połowę

Abonamenty grupowe to jedna z korzystniejszych ofert, jakie możemy znaleźć u naszych operatorów. To takie typowe win-win, operator przyjmuje pod swoje skrzydła większą liczbę numerów naraz, a klienci zyskują atrakcyjną cenowo i w zawartości ofertę, czego nie uzyskaliby kupując ją z osobna.

Zasada działania abonamentów grupowych

Abonamenty grupowe u wszystkich operatorów mają jedną cechę wspólną - numer główny zawsze jest w cenie bazowej przyporządkowanej wybranemu planowi, a numery, które dopisują się do grupy są tańsze o 10 zł do 25 zł miesięcznie od tej ceny bazowej. W przypadku Virgin Mobile abonament grupowy charakteryzuje się rzadkim na rynku przelicznikiem, a mianowicie każdy dodatkowy numer w grupie kosztuje dokładnie o połowę mniej od ceny wyjściowej za dany plan.

Abonament grupowy dla dwojga

Ile można zaoszczędzić wybierając dwa numery na jednym koncie w Virgin Mobile? Bazowym abonamentem jest plan 2_24M, który kosztuje 29 zł i zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz aż 30 GB transferu danych (w tym 3,21 GB w roamingu UE) - opłaty uwzględniają rabaty 5 zł za udzielenie zgody na otrzymywanie e-faktury i 5 zł za udzielenie zgód marketingowych. Już ta zawartość i cena jest atrakcyjna na tle innych ofert, ale dołóżmy do niej jeszcze kolejny numer.

Za dwa numery na jednym koncie zapłacimy w tej opcji nie 58 zł miesięcznie, a zaledwie 43,50 zł i każdy numer korzysta z tej samej zawartości, którą wymieniłem wyżej.

Oferta dla dwojga Virgin Mobile Numer główny Numer dodatkowy Rozmowy komórkowe Tak Tak Rozmowy stacjonarne Tak Tak Wiadomości SMS Tak Tak Wiadomości MMS Tak Tak Transfer danych 30 GB 30 GB Abonament 29,00 zł 14,50 zł Razem 43,50 zł Koszt na numer 21,75 zł

Po podzieleniu kosztów na dwójkę wychodzi nam ten sam abonament już nie za 29 zł, a 21,75 zł miesięcznie, co daje nam 7,25 zł oszczędności miesięcznie - 174 zł przez cały okres umowy na każdym z numerów.

Abonament grupowy dla trojga

Czy opłaca się wziąć abonament dla trzech osób? Tak, z uwagi na to, że mechanizm dzielenia ceny na pół dotyczy wszystkich kolejnych numerów oszczędności te nie maleją, a rosną.

Przy trzech numerach na koncie, zapłacimy łącznie 58 zł miesięcznie, to cena zbliżona do najpopularniejszego pojedynczego abonamentu z podobną zawartością u innych operatorów, tutaj w tej cenie korzystają z niej trzy osoby.

Oferta dla trojga Virgin Mobile Numer główny Pierwszy numer dodatkowy Drugi numer dodatkowy Rozmowy komórkowe Tak Tak Tak Rozmowy stacjonarne Tak Tak Tak Wiadomości SMS Tak Tak Tak Wiadomości MMS Tak Tak Tak Transfer danych 30 GB 30 GB 30 GB Abonament 29,00 zł 14,50 zł 14,50 zł Razem 58,00 zł Koszt na numer 19,33 zł

Jak wspominałem oszczędność przy trzech numerach rośnie i to już do prawie 10 zł, co pozwoli nam zaoszczędzić przez cały okres umowy ponad 232 zł na numerze.

Abonament grupowy dla 5 osób

Nie będę już pokazywał oszczędności przy czterech osobach, widać ten mechanizm już wyraźnie. Sprawdźmy jeszcze tylko, ile będziemy mogli zaoszczędzić przy maksymalnej liczbie osób w grupie, czyli przy pięciu.

Za pięć numerów na jednym koncie zapłacimy łącznie 87 zł miesięcznie, co wydaje się nieco nieprawdopodobne zważywszy na obecny poziom cen u naszych operatorów.

Oferta dla 5 osób w Virgin Mobile Numer główny Pierwszy numer dodatkowy Drugi numer dodatkowy Trzeci numer dodatkowy Czwarty numer dodatkowy Rozmowy komórkowe Tak Tak Tak Tak Tak Rozmowy stacjonarne Tak Tak Tak Tak Tak Wiadomości SMS Tak Tak Tak Tak Tak Wiadomości MMS Tak Tak Tak Tak Tak Transfer danych 30 GB 30 GB 30 GB 30 GB 30 GB Abonament 29,00 zł 14,50 zł 14,50 zł 14,50 zł 14,50 zł Razem 87,00 zł Koszt na numer 17,40 zł

Koszt na numer w tej opcji spada nam do 17,40 zł miesięcznie - oszczędność 11,60 zł (przez całą umowę prawie 280 zł). W ten sposób, każdy w grupie może korzystać z najtańszej oferty na rynku o takiej zawartości usług, jak w tym planie.

Wszystko pięknie, a co ze smartfonem?

To oferta bez smartfona, więc każdy z członków tej grupy może zaoszczędzoną kwotę dołożyć do zakupu nowego smartfona za gotówkę lub na raty 0% w którymś z popularnych elektromarketów lub na Allegro. Tak więc w cenie rynkowej, bez dopłacania do niego dodatkowo w abonamencie.

Dobrym i opłacalnym przykładem będzie tu Xiaomi POCO X3, który obecnie kosztuje 989,00 zł na Allegro w gotówce lub w 20 ratach 0% po 49,45 zł.

Xiaomi POCO X3 Liczba rat Wysokość raty Razem Koszt smartfona na Allegro w normalnej cenie 20 49,45 zł 989,00 zł Koszt smartfona na Allegro z uwzględnieniem oszczędności na abonamencie grupowym w Virgin Mobile 20 35,53 zł 710,60 zł Różnica 278,40 zł

Z uwzględnieniem oszczędności na abonamencie grupowym w Virgin Mobile zapłacimy w ostatecznym rozrachunku za tego samego smartfona nieco ponad 700 zł - tańszej opcji na tego smartfona nie znajdziecie.

Podsumowanie

Tak więc zalety tego abonamentu grupowego są tu niepodważalne. Dostajemy plan dla każdego członka grupy z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości, dużą paczkę danych w niedostępnej na rynku cenie, więc z wymierną oszczędnością, którą możemy przeznaczyć na zakup nowego smartfona, oczywiście tylko w przypadku jeśli chcemy wymienić obecnego.

Co ważne na koniec, nie musimy wcale rezygnować z naszego obecnego numeru, możemy go przenieść do Virgin Mobile od dotychczasowego operatora, podpisać umowę i dopiero później dołączać kolejne numery od innych osób, które chcą stworzyć z nami grupę i korzystać z tańszych usług. Mogą to być oczywiście nowe numery, numery u innych operatorów czy numery, które dotychczas korzystały z oferty na kartę w Virgin Mobile czy u innego operatora - wszystkie dołączone numery będą mogły korzystać z abonamentu z 50% zniżką.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Virgin Mobile.