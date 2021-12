a2mobile - chyba najbardziej kompleksowa oferta komórkowa

Co jakiś czas przyglądamy się ofertom komórkowym operatorów wirtualnych. Opisywaliśmy już całościowo ofertę Premium Mobile, Otvarta czy Lajt Mobile. Dziś sprawdzamy, co ma do zaoferowania a2mobile dla klientów z różnymi potrzebami.

Każdy użytkownik smartfona korzysta z niego w różny sposób, tak więc poszukując dla siebie dopasowanej do swoich potrzeb oferty musi zapoznać się z propozycjami wielu operatorów. Przeglądając dziś ofertę a2mobile, muszę powiedzieć, iż to jeden z nielicznych operatorów, który wpisuje się w potrzeby niemal każdego potencjalnego klienta.

W swoich zestawieniach i porównaniach ofert różnych operatorów, często dzielę je na kategorie typu - z pełnym no limit na rozmowy, z dużymi paczkami danych, z dostępem do 5G, bez czy dla osób, które tylko dużo rozmawiają lub wysyłają wiadomości SMS/MMS. Te wszystkie kategorie znalazłem w ofercie a2mobile.

Podstawowa oferta a2mobile dla wygodnych

Osoby, które dużo rozmawiają, wysyłają wiadomości SMS/MMS oraz intensywnie korzystają z transferu danych w smartfonie mogą wybrać któryś z pakietów z oferty podstawowej.

Do wyboru są trzy plany, każdy z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz pakietem danych - 10 GB, 20 GB i 30 GB w cenie 19,90 zł, 24,90 zł i 29,90 zł, czyli dokładając w każdym z planów 5 zł, dostajemy 10 GB więcej.

Dodatkowo w każdym planie po przekroczeniu limitu transferu możemy kolejne 5 GB wykorzystać z ograniczoną prędkością do 1 Mb/s, a powyżej prędkość ta spada do 512 kb/s. W pakiecie dostajemy też darmowy transfer do Facebooka i Messengera, rok ważności konta oraz dostęp do WiFi Calling z poziomu aplikacji mobilnej.

Oferta a2mobile z dużymi paczkami danych z dostępem do 5G

Klienci, którzy chcą już korzystać z dostępu do 5G (zasięg operatora Plus) mogą wybrać jeden z dwóch planów, również z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości z limitem transferu danych na poziomie aż 50 GB i 100 GB za 44,90 zł i 59,90 zł.

Dodatkowe bonusy są takie same jak w przypadku oferty podstawowej prócz 5 GB ze zmniejszoną pre∂kością do 1 Mb/s. Po przekroczeniu przyznanego limitu od razu włącza się „lejek” 32 kb/s.

Oferta a2mobile dla chcących płacić tylko za to, z czego korzystają

Ktoś by powiedział, że pozostałe pakiety w a2mobile są dla mniej wymagających, ja uważam, że skierowane są właśnie dla bardziej wymagających. Osoby, które tylko rozmawiają przez telefon i wysyłają wiadomości, zwłaszcza posiadacze tradycyjnych telefonów komórkowych mogą skorzystać z dedykowanego im planu tylko z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami.

Z kolei, gdy tylko wysyłamy wiadomości i potrzebujemy niewielkiego pakietu danych na przeglądanie internetu czy sprawdzanie poczty (tutaj nadal transfer do serwisów społecznościowych jest darmowy) możemy wybrać plan z nielimitowanymi wiadomościami i transferem danych 5 GB.

Ostatni z planów za 17,90 zł mogą aktywować sobie osoby, które tylko rozmawiają i w niewielkim stopniu wykorzystują transfer danych.

Dodatkowe trzy plany za 12,90 zł miesięcznie przeznaczone są dla osób, które wyłącznie rozmawiają, wyłącznie wysyłają wiadomości SMS/MMS lub potrzebują tylko dostępu do małego pakietu transferu danych, na przykład do tabletu.

Wszystkie pakiety to oferty na kartę w wersji cyklicznej, w dowolnym momencie można je zmieniać i aktywować kodem nowe.