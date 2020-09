Walkman odtwarzający muzykę z 3,5″ dyskietek. Na jednej zmieszczono cały album

Przenośny odtwarzacz muzyki z dyskietek — Walkman jakiego jeszcze nie widzieliście

Przerobiłem w swoim życiu wiele mobilnych odtwarzaczy — od najpopularniejszych modeli Sony na kasety, przez starusieńkie Discmany wokół których bałem się oddychać by tylko płyta nie podskoczyła, na jednych z pierwszych dostępnych w Polsce sprzętów do odtwarzania MP3 kończąc. Upychanie kolekcji utworów w 32 MB pamięci to była niesamowita przygoda. Nigdy jednak przez myśl mi przez myśl nie przeszedł sprzęt bazujący na nośniku tak archaicznym, jak dyskietka. Terence Eden ma jednak na tyle dużo wyobraźni, że postanowił zrobić użytek ze stacji dyskietek pod USB. Podłączył ją do Raspberry Pi, podłączył przenośną baterię, związał to wszystko recepturkami i tak oto otrzymał najdziwniejsze połączenie jakie dziś zobaczycie. Aha, co ciekawe — w notatkach o projekcie znalazł się także dopisek o tym że w zależności od szybkości naszej stacji dysków i wielkości piosenki możemy spodziewać się przerw w odtwarzaniu znanych ze wspomnianych discmanów. Auć! ;)