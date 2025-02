Odszkodowanie za zbyt długie reklamy w kinie. Ok. 2.5 tys. zł

Ile razy zdarzyło Wam się przyjść celowo do kina z półgodzinnym opóźnieniem, bo „i tak będą reklamy”? Ponad 20-minutowe bloki reklamowe to coś, czego wszyscy nienawidzimy, ale co po prostu zaakceptowaliśmy jako niezmienną część kinowej rzeczywistości. Nie wszyscy jednak podchodzą do tej sprawy z anielską cierpliwością. Klient kina w Indiach wziął sprawy w swoje ręce i postanowił zgłosić sprawę do sądu. Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że udało mu się wygrać.

Przez zbyt długie reklamy spóźnił się na spotkania

25 minut – tyle czasu na oglądaniu reklam stracił Abhishek MR, czyli mężczyzna, który zaskarżył największą sieć indyjskich kin PVR Inox. Dla Polaka może być to nieco szokujące – przecież 25 minut reklam to dosłownie standard, wpisany między innymi w regulamin Multikina. Mężczyzna miał jednak poważne argumenty – przez zbyt długie reklamy spóźnił się na spotkania, umówione po seansie. Na dodatek stwierdził, że poczuł się zmuszony przez kino do oglądania treści marketingowych, których oglądać nie chciał, przez co „ucierpiał psychicznie”.

Sąd uznał te argumenty za zasadne i nakazał sieci wypłatę odszkodowania w wysokości 55 tys. rupii (ok. 2,5 tys. złotych). Kluczowe znaczenie w tej sprawie ma jednak to, że kina w Indiach wyświetlają reklamy nie tylko przed seansem, ale także w połowie filmu, podczas przerwy rodem z teatralnych spektakli. Kino od wyroku się odwołało, broniąc się tym, że jest prawnie upoważnione do wyświetlania spotów użyteczności publicznej – komercyjne reklamy ciężko jednak przypisać do tej kategorii. Wydaje się to sytuacją bezprecedensową – nie znalazłem informacji na temat innego kina, ukaranego za zbyt długie reklamy.

