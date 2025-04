Dreame Z30 AquaCycle – bezprzewodowy kombajn do odkurzania i mopowania

Przyszłość jest bezprzewodowa – bez kabla korzystamy z ładowarek, słuchawek, klawiatur czy nawet blenderów, więc dlaczego miałbyś wciąż męczyć się z przewodowym odkurzaczem? Przyznam, że dopiero po przetestowaniu bohatera tego tekstu doceniłem, jak wygodne jest odkurzanie bez plątających się przewodów. Przekonajcie się i Wy – Dreame Z30 AquaCycle to urządzenie, które zmieni Wasze podejście do higieny podłóg.

Modułowa konstrukcja, czyli definicja elastycznego sprzątania

Jak często odkurzacie mieszkanie? Dwa/trzy razy w tygodniu? A może mniej? Cóż, nie wiem, czy zdajecie z tego sobie sprawę, ale kurz, czyhający w zakamarkach domu, może podrażniać drogi oddechowe, powodując wiele dolegliwości. Na pierwszy rzut oka posadzka może wyglądać nieźle, a szybki kurs klasycznym odkurzaczem przewodowym może dawać złudne poczucie czystości, ale bez dobrego sprzętu trudno dostrzec prawdziwą skalę zabrudzeń, a jeszcze trudniej do nich dotrzeć.

Dlatego też Dreame Z30 AquaCycle korzysta z dobroci modułowej konstrukcji, która umożliwia dostosowanie odkurzacza do pracy w trudno dostępnych miejscach. W zestawie znajdziemy wymienne końcówki o różnym przeznaczeniu – odkurzania wnętrza samochodu, kanapy, elektroniki czy kudłatych dywanów.

Game changerem jest tutaj głowica z elastycznym obrotem w zakresie 90 stopni, pozwalająca na wygodne odkurzanie pod meblami bez konieczności schylania się – można też położyć odkurzacz zupełnie na płasko.

Wymiana końcówek jest dziecinnie prosta i polega jedynie na wciśnięciu jednego guzika. Można więc szybko zamieniać Dreame Z30 AquaCycle w kompaktowy odkurzacz ręczny, który śmiało zastąpi wysłużoną ściereczkę do kurzu. Sama wygoda operowania odkurzaczem to też duży plus – nie jest ciężki, a dzięki obracanym elementom łatwo się nim skręca i dociera w rogi oraz szczeliny.

Zobacz więcej i postaw na inteligentne tryby

Wspomniałem na początku o tym, że Dreame Z30 AquaCycle pozwala dostrzec prawdziwą skalę zabrudzeń – serio, zrobiło to na mnie niemałe wrażenie. Zastosowanie diod LED (technologia CelesTect) emitujących kątowe światło sprawia, że drobiny kurzu i inne typy suchych zabrudzeń widoczne są gołym okiem. Zaskoczyło mnie to, jak szybko kurz potrafi powracać na miejsce kilka godzin po odkurzaniu – gdyby nie podświetlenie, to pewnie dalej wdychałbym kurz, przekonany o czystości swojej podłogi.

Typy zasysanych zabrudzeń możemy na bieżąco monitorować z poziomu wyświetlacza, ale to nie jedyne jego zastosowanie. Kontrolować możemy też tryby pracy – standardowy, eko i intensywny. Nie trzeba jednak martwić się ręcznym dostosowywaniem trybów, bo Dreame Z30 AquaCycle automatycznie zmienia moc ssania, dzięki funkcji wykrywania zabrudzeń.

Co ważne, został również wyposażony w system wielowarstwowej filtracji, wychwytującej 99,99% cząstek o wielkości 0,1 µm, podczas gdy filtr HEPA H14 blokuje 99,9% bakterii i wirusów.

Zasysa i mopuje – w zależności od potrzeb

Dreame Z30 AquaCycle wyposażono w wydajny silnik TurboMotor, osiągający prędkość nawet 150 000 obr./min. To przekłada się na niemałą moc ssania na poziomie 310 AW oraz siłę ssącą do 30 000 Pa. Faktycznie czuć to w codziennym użytkowaniu, bo Dreame Z30 AquaCycle radzi sobie nawet z nieco bardziej wymagającymi zabrudzeniami, takimi jak rozsypana ziemia z kwiatów doniczkowych czy rozbite jajka.

Choć Dreame Z30 AquaCycle należy do kategorii odkurzaczy pionowych, to w razie potrzeby może też pomóc przy mopowaniu podłóg. W zestawie znajduje się dedykowana końcówka z czyszczącym wałkiem oraz dozownikiem wody, zdolna do czyszczenia na mokro i na sucho – dodatkowo jest ona stale namaczana czystą wodą ze zbiornika o pojemności 400 ml.

Brudna woda zbiera się w specjalnym pojemniku, oddzielonym od sekcji na detergent i wodę czystą – uzupełnieniem jest podstawka do gromadzenia ściekającej z wałka cieczy.

A co z kurzem? On trafia do komory umieszczonej w górnej części urządzenia. Jednym przyciskiem zwalniamy blokadę i opróżniamy pojemnik, bez konieczności wymieniania worków.

Dołączona do zestawu platforma jest nie tylko miejscem na przechowywanie dodatkowych końcówek, ale też stacją ładowania odkurzacza. Na jego pokładzie zamontowano akumulator o pojemności 3 200 mAh, który przekłada się na 90 minut pracy na jednym naładowaniu – to wystarczająco długo, by wyczyścić powierzchnię nawet do 300 m².

Jednorazowe uzupełnienie akumulatora w przypadku mojego mieszkania o powierzchni ok. 45 m² wystarczyło na dokładne odkurzenie podłóg, półek i kanapy oraz umycie podłogi, ze sporym zapasem energii. Pełny czas ładowania urządzenia zamyka się w czterech godzinach. Wystarczy odłożyć Dreame Z30 AquaCycle z powrotem na stację, by odkurzacz automatycznie zaczął się ładować.

To zaskakujące, ale sprzątanie z Dreame Z30 AquaCycle może być przyjemne

Czy kiedyś wrócę do klasycznego odkurzacza na kablu? Na pewno nie. Dreame Z30 AquaCycle to bowiem nie tylko wygoda samego sprzątania, ale też większe dbanie o higienę podłóg, dzięki podświetleniu LED, które otwiera oczy. Za sprawą modułowej konstrukcji Dreame Z30 AquaCycle eliminuje potrzebę posiadania kilku różnych urządzeń AGD, zastępując odkurzacz do paneli i płytek, mop do pracy na sucho i mokro, odkurzacz do samochodu oraz kanapy, a także czyścik do delikatnych urządzeń elektronicznych.

Ogarnie cały dom na jednym naładowaniu, a dbanie o jego własną higienę – czyli opróżnianie zbiorników na nieczystości – to sprawa znacznie szybsza i łatwiejsza niż w przypadku odkurzaczy workowych. Jeśli to wystarczy, by przekonać Cię do postawienia Dreame Z30 AquaCycle w pokoju, to mam dobrą wiadomość, bo można go kupić teraz taniej.

Premierowa promocja

Dreame Z30 AquaCycle będzie dostępny w sugerowanej cenie katalogowej 2 899 zł. Od 16 do 30 kwietnia będzie można go znaleźć w ofercie premierowej – w cenie 2 599 zł z możliwością dokupienia za symboliczną złotówkę suszarki do włosów Dreame Glory Pro.

Dodatkowo, przy zakupie w sieciach Media Expert, RTV EURO AGD, MediaMarkt, x-kom, Max Elektro oraz oficjalnych kanałach sprzedażowych marki (Oficjalna Strefa Dreame w galerii Złote Tarasy, Oficjalny Sklep Dreame w galerii Westfield Mokotów, Oficjalny Sklep Online Dreame) użytkownik otrzyma kupon o wartości 100 zł do wykorzystania w przyszłości w danej sieci.