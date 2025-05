Dreame L40s Pro Ultra - dla tego odkurzacza nie istnieją żadne przeszkody

Jeżeli już od jakiegoś czasu myślałeś, by standardowy odkurzacz odłożyć w kąt i zrzucić obowiązki na robota, to nie ma chyba lepszego momentu. Niedawno odbyła się premiera Dreame L40s Pro Ultra, który zadba o czystość twoich podłóg, jak nikt inny.

Codzienne obowiązki domowe pochłaniają czas, energię i nerwy. Czy można temu zaradzić bez kompromisów? Dreame, marka znana z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie inteligentnych urządzeń sprzątających, prezentuje prawdziwą rewolucję: robot sprzątający Dreame L40s Pro Ultra. To urządzenie nowej generacji nie tylko samodzielnie odkurza i mopuje podłogi, ale również dba o własną konserwację. Z jego pomocą odzyskasz czas i komfort, a twój dom będzie lśnił czystością – bez żadnego wysiłku z twojej strony.

Reklama

Moc, która nie zna granic

Dreame L40s Pro Ultra wyposażono w ultrapotężny silnik TurboForce szóstej generacji, który zapewnia niespotykaną w tej klasie urządzeń siłę ssania do 19 000 Pa. W praktyce oznacza to, że kurz, żwirek, sierść zwierząt, okruchy czy drobne kawałki papieru znikają bez śladu – niezależnie od tego, czy znajdują się na drewnianej podłodze, kafelkach, czy grubym dywanie.

Mogą pojawić się tu obawy, że przy tak dużej mocy, trudno jest o cichą pracę. Nic bardziej mylnego! Mimo imponującej mocy robot działa cicho i płynnie dzięki zoptymalizowanemu przepływowi powietrza. Można więc zapomnieć o uciążliwym hałasie, który towarzyszył odkurzaniu tradycyjnymi metodami. To cichy sojusznik, który nie zakłóci twojego snu.

Sprytne szczotki, które czyszczą się same

Konserwacja szczotek w robotach sprzątających była dotąd jednym z głównych problemów użytkowników. Co z tego, że zaoszczędzisz czas na odkurzaniu, skoro sporą jego część stracisz na dbanie o robota?

Dreame L40s Pro Ultra rozwiązuje ten problem raz na zawsze dzięki technologii HyperStream Detangling DuoBrush. Dwie szczotki o aerodynamicznej konstrukcji samoczynnie usuwają włosy o długości nawet 30 cm, zapobiegając ich plątaniu się i blokowaniu urządzenia.

Efekt? Mniej ingerencji z twojej strony i mniej czyszczenia, a to oznacza więcej wolnego czasu!

Wkracza do akcji tam, gdzie inni się poddają

Dla tego robota nie ma przeszkód nie do pokonania. Nowoczesna konstrukcja urządzenia sprawia, że z łatwością pokonuje on progi, listwy czy inne przeszkody o wysokości nawet 40 mm. Dzięki systemowi EasyLeap oraz specjalnym pomocniczym kółkom, robot pewnie przemieszcza się po całym mieszkaniu, zachowując przyczepność nawet na wilgotnych powierzchniach.

Dodatkowo, szczotka boczna i pady mopujące wysuwają się nawet do 4 cm, co pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc – wzdłuż ścian, w narożnikach czy pod meblami.

Reklama

Inteligencja, która robi różnicę

Dreame L40s Pro Ultra to urządzenie, które rozumie, co robi. Dzięki technologii Smart Dirt Detection 2.0, robot odróżnia zabrudzenia suche od mokrych i automatycznie dobiera odpowiednią metodę czyszczenia. Na dywanie unosi pady mopujące o 10,5 mm, zapobiegając ich przemoczeniu, a w przypadku intensywnych zabrudzeń – zwiększa siłę ssania i intensywność mopowania.

Z kolei technologia TripleUp pozwala robotowi niezależnie sterować padami, szczotką główną i boczną. W efekcie urządzenie dostosowuje się do każdej sytuacji – zarówno podczas odkurzania, jak i mopowania, a nawet wykonując oba zadania jednocześnie.

Reklama

Robot dla posiadaczy zwierząt? Tak, właśnie taki powstał

Roboty sprzątające często nie dają sobie rady w starciu z gęstą i długą sierścią psa, czy kota. Jednak dla nowego odkurzacza Dreame nie jest to problemem.

L40s Pro Ultra doskonale radzi sobie w obecności zwierząt. Dzięki zaawansowanym algorytmom AI robot wykrywa obecność pupili i omija ich miski, legowiska czy porozrzucane zabawki. W razie potrzeby zatrzymuje się i wznawia pracę, gdy przestrzeń zostaje uwolniona. Bezpiecznie, delikatnie i skutecznie.

Dzięki funkcji podglądu na żywo z poziomu aplikacji, możesz sprawdzać, co robi Twój robot – a przy okazji zobaczyć, gdzie znajduje się Twój czworonożny przyjaciel.

PowerDock – niezależność nawet przez 100 dni

Prawdziwą perełką w zestawie Dreame L40s Pro Ultra jest stacja PowerDock, która pełni rolę centrum zarządzania i konserwacji robota. Co robi ta inteligentna baza?

Czyści i szoruje pady mopujące wodą o temperaturze 75°C

Suszy je ciepłym powietrzem, eliminując wilgoć i zapachy

Automatycznie uzupełnia wodę i detergent

Opróżnia pojemnik na kurz, który trafia do worka o pojemności 3,2 litra – wystarczy go wymieniać co około 100 dni

Wszystkie te procesy odbywają się bez Twojej ingerencji. Dzięki systemowi AceClean DryBoard pady mopujące są czyszczone z resztek detergentów, co zwiększa ich żywotność i skuteczność działania.

Reklama

3D nawigacja i AI – pewność ruchu w każdej sytuacji

Robot Dreame L40s Pro Ultra nie działa „na ślepo”. Wykorzystując system Pathfinder i światło strukturalne 3D, urządzenie tworzy szczegółowe mapy Twojego domu, rozpoznaje aż 180 różnych przeszkód i precyzyjnie planuje trasę. Inteligentne algorytmy AI sprawiają, że robot nie gubi się nawet w ciemnych pomieszczeniach, gdyż pomaga mu w tym wbudowane podświetlenie LED.

L40s Pro Ultra zapamiętuje mapy nawet dla 4 poziomów, co jest idealnym rozwiązaniem dla domów piętrowych lub większych mieszkań.

Tryb Initial Deep Cleaning – perfekcyjny start

Nowi użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnego trybu Initial Deep Cleaning, który przygotowuje dom do codziennej eksploatacji robota. Urządzenie najpierw intensywnie odkurza, samodzielnie opróżnia pojemnik, a następnie rozpoczyna mopowanie – czystymi, podgrzanymi padami, które wcześniej zostały przepłukane.

To idealne rozwiązanie po remoncie, przeprowadzce czy dłuższej przerwie w sprzątaniu. Już pierwszy przejazd zapewnia dokładne, higieniczne czyszczenie całej przestrzeni.

Wszystko pod kontrolą – aplikacja i sterowanie głosowe Dreame L40s Pro Ultra to także pełna kontrola w Twoich rękach – a właściwie w Twoim smartfonie. Aplikacja Dreamehome umożliwia:

tworzenie harmonogramów sprzątania

wybór pomieszczeń do czyszczenia

regulację mocy ssania i intensywności mopowania

kontrolę zużycia filtrów i części

podgląd na żywo

zdalne zarządzanie urządzeniem

Co więcej, robot współpracuje z Amazon Alexa, Google Assistant i Siri. Obsługuje polecenia głosowe w sześciu językach – dzięki czemu możesz rozpocząć sprzątanie nawet wtedy, gdy masz zajęte ręce.

Dreame L40s Pro Ultra to prawdziwa bestia

Dreame L40s Pro Ultra został wyposażony w akumulator o pojemności 5200 mAh, co przekłada się na maksymalny czas pracy sięgający aż 170 minut na jednym ładowaniu. Dzięki temu urządzenie może z łatwością posprzątać duże powierzchnie bez konieczności częstego doładowywania.

Robot dysponuje niezwykle wysoką mocą ssania na poziomie 19 000 Pa, co gwarantuje skuteczne zbieranie kurzu, okruchów, sierści i innych zanieczyszczeń z różnych powierzchni. Zbiornik na kurz ma pojemność 395 ml, natomiast na wodę – 80 ml, co wystarcza do jednorazowego mopowania średniej wielkości mieszkania.

Z kolei wbudowany filtr klasy EPA (E11) dba o jakość powietrza, wyłapując drobne cząsteczki pyłu i alergeny. Za nawigację odpowiada zaawansowany system LDS wspomagany technologią 3D światła strukturalnego, co umożliwia precyzyjne skanowanie przestrzeni i omijanie przeszkód.

Robot bez problemu pokonuje progi i inne przeszkody o wysokości do 40 mm, a jego system mapowania pozwala zapisać nawet cztery różne poziomy w aplikacji.

Co więcej, Dreame L40s Pro Ultra współpracuje z aplikacją Dreamehome oraz systemami głosowymi Amazon Alexa, Google Assistant i Siri, co ułatwia codzienne użytkowanie. Stacja dokująca może pomieścić aż 4,5 litra czystej wody i 4 litry wody brudnej, co pozwala na dłuższą pracę bez konieczności interwencji użytkownika.

Luksus, do którego można się przyzwyczaić

Twój nowy domowy pomocnik Dreame L40s Pro Ultra to robot sprzątający, który spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zaawansowana technologia, potężna siła ssania, inteligentna nawigacja 3D, skuteczne mopowanie i pełna automatyzacja – wszystko to sprawia, że możesz zapomnieć o odkurzaczu, mopie i godzinach spędzonych na sprzątaniu.

Z Dreame L40s Pro Ultra dom sprząta się sam, a Ty możesz cieszyć się czystością, spokojem i wolnym czasem.

Dreame L40s Pro Ultra jest dostępny w sprzedaży od 5 maja 2025 roku w sugerowanej cenie katalogowej 4299 zł. W okresie 5-18 maja można znaleźć go w ofercie premierowej. W tym okresie za urządzenie zapłacimy jedynie 3699 zł.

Artykuł sponsorowany powstał w na zlecenie marki Dreame.