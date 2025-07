Nieduże koszty, duże sprzątanie: Nowe roboty Dreame w akcji

Wyobraź sobie takie popołudnie: wracasz do domu po pracy, a podłoga w salonie lśni, jakby ktoś właśnie skończył sprzątać. Tyle że nikt nie biegał z odkurzaczem, nie szorował mopem i nie przeklinał pod nosem na kolejne kłęby sierści pod stołem.

To nie magia, tylko nowa rzeczywistość, jaką fundują roboty sprzątające Dreame. Marka wypuściła trzy modele – D20 Ultra, L40 Ultra CE i L40 Ultra AE – które mają jeden cel: sprawić, by sprzątanie przestało być Twoim problemem, niezależnie od tego, jak wygląda Twój dom i codzienność. Każdy z tych robotów sprawdza się w innych warunkach, a ich możliwości zaskakują nawet tych, którzy myśleli, że robot sprzątający to tylko gadżet.

Dreame L40 Ultra CE – pogromca sierści i rodzinnego chaosu

Zacznijmy od życia, które zna każdy właściciel kota lub psa. Poranek, codzienne obowiązki, a pod nogami… ślady łap, piach i sierść, która pojawia się szybciej niż jesteś w stanie ją ogarnąć. W takich domach Dreame L40 Ultra CE czuje się jak ryba w wodzie. Ten robot to prawdziwy pogromca sierści – wyposażony w szczotkę TriCut 3.0, która rozdrabnia włosy i sierść dzięki ostrzu tnącemu, więc nawet długie włosy nie są mu straszne. Zamiast walczyć z zapychającą się szczotką, możesz po prostu zapomnieć o problemie. L40 Ultra CE ma siłę ssania 13 000 Pa, więc radzi sobie nie tylko z sierścią, ale też z piaskiem, okruchami i kurzem – nawet na dywanach, bo gdy robot wyczuje miękką powierzchnię, automatycznie podnosi nakładki mopujące o 10,5 mm, żeby nie zamoczyć tkaniny.

Ale to nie wszystko. Dzięki systemowi DuoScrub™ i algorytmowi RoboSwing, mopowanie jest dokładne nawet przy krawędziach i wzdłuż mebli, gdzie zwykle zbiera się najwięcej brudu. Co ważne, w stacji dokującej można dodać detergent, więc nawet po szalonym popołudniu z dziećmi i zwierzakami, w domu pachnie czystością, a nie mokrym mopem. Po skończonej pracy nakładki mopujące są suszone gorącym powietrzem, więc nie musisz się martwić o wilgoć czy nieprzyjemne zapachy. Worek na suche zabrudzenia w stacji ma aż 3,2 litra pojemności – możesz zapomnieć o jego opróżnianiu nawet na 100 dni! Do tego dwa zbiorniki na wodę (czystą – 4,5 litra, brudną – 4 litry) sprawiają, że robot sam dba o siebie i nie wymaga ciągłej obsługi.

L40 Ultra CE to taki domowy ogarniacz, który nie pyta, czy masz czas na sprzątanie – po prostu robi swoje, a Ty możesz zająć się tym, co naprawdę ważne.

Dreame D20 Ultra – mistrz miejskich przestrzeni

Teraz przenieśmy się np. do mieszkania singla, który żyje na pełnych obrotach. Praca, spotkania, szybkie wypady na miasto, a wieczorem planszówki ze znajomymi. Dreame D20 Ultra to model, który idealnie odnajduje się w takich warunkach. Jest niewielki, zwinny i nie boi się wyzwań. Kiedy Ty jesteś w pracy, on bezszelestnie ogarnia podłogi, wjeżdża pod kanapę, omija kable i ładuje się szybciej niż Twój telefon (bateria 5 200 mAh ładuje się o 30% szybciej niż w poprzednich modelach Dreame).

D20 Ultra korzysta z zaawansowanej nawigacji laserowej Smart Pathfinder™ i technologii 3DAdapt™, więc nie musisz się martwić, że zaplącze się w nogi krzeseł czy zostawi ślady po mopowaniu na dywanie. Czujniki ultradźwiękowe rozpoznają dywany i automatycznie podnoszą nakładki mopujące, gdy tylko robot wyczuje miękką powierzchnię. Siła ssania 13 000 Pa pozwala mu zebrać okruchy po imprezie, kurz i sierść pupila, a technologia DuoScrub™ oraz algorytm RoboSwing zapewniają skuteczne mopowanie nawet w trudno dostępnych miejscach.

Po skończonej pracy D20 Ultra sam wraca do stacji, gdzie automatycznie opróżnia zbiornik i suszy nakładki mopujące ciepłym powietrzem. Worek na kurz o pojemności 3,2 litra wystarcza na długie tygodnie, a duże zbiorniki na wodę pozwalają robotowi działać niemal bez Twojej ingerencji. W aplikacji Dreamehome możesz ustawić harmonogramy, tryby pracy, a nawet zdalnie uruchomić robota, gdy niespodziewani goście pojawią się w ostatniej chwili. Ty po prostu wracasz do czystego mieszkania i możesz zaprosić znajomych bez wcześniejszego maratonu z odkurzaczem.

Dreame L40 Ultra AE – superbohater dla wymagających

Ale są też domy, w których sprzątanie to prawdziwa walka z żywiołem. Grube dywany, dzieci biegające z zabawkami, kurz, który pojawia się w najmniej oczekiwanych miejscach. Dla takich wyzwań Dreame przygotowało L40 Ultra AE – najmocniejszy z nowych modeli. Ten sprzęt to już nie tylko robot, ale domowy pomocnik. Silnik TurboForce daje aż 19 000 Pa siły ssania, więc wyciąga brud nawet z najgłębszych zakamarków dywanu. Gumowa szczotka główna dopasowuje się do powierzchni, a technologia MopExtend™ sprawia, że mop sięga tam, gdzie zwykle zostaje kurz – pod ścianami, przy meblach, w narożnikach.

L40 Ultra AE widzi przeszkody dzięki kamerze 3D wspomaganej światłem strukturalnym – rozpoznaje buty, kable, zabawki i omija je bez problemu. W aplikacji możesz nawet podejrzeć na żywo, co dzieje się w domu, gdy robota nie ma w zasięgu wzroku. Nakładki mopujące są nie tylko automatycznie czyszczone, ale i suszone w temperaturze nawet 75°C, co zapobiega rozwojowi bakterii i nieprzyjemnym zapachom. Stacja dokująca ma dodatkowy zbiornik na detergent, a jeśli naprawdę nie chcesz się zajmować obsługą robota, możesz podłączyć ją do instalacji wodno-kanalizacyjnej i zapomnieć o dolewaniu wody czy opróżnianiu zbiornika przez długie tygodnie.

Wspólne cechy – technologia, która zmienia codzienność

Wszystkie trzy modele mają wspólne cechy, które robią różnicę w codziennym życiu. Zaawansowane czujniki rozpoznają dywany i automatycznie podnoszą nakładki mopujące, więc nie ma mowy o mokrych plamach na wykładzinie. Silniki są na tyle mocne, że radzą sobie zarówno z panelami, jak i grubymi dywanami, a nawigacja Smart Pathfinder™ i technologia 3DAdapt™ sprawiają, że robot nie omija żadnego kąta – nawet pod stołem czy wśród nóg od krzeseł. Bateria ładuje się szybciej niż w poprzednich modelach, a stacje dokujące pozwalają zapomnieć o sprzątaniu na długie tygodnie.

Dlaczego warto?

Inwestując w robota, nie kupujesz tylko sprzętu – kupujesz czas, spokój i kontrolę nad domem. Zamiast tracić wieczory na odkurzanie i mycie podłóg, możesz poświęcić je rodzinie, znajomym albo po prostu sobie. Dreame pokazuje, że za rozsądną kasę można mieć porządek na co dzień i nie musieć już nigdy martwić się o kurz, sierść czy plamy na podłodze. To nie jest przyszłość – to rzeczywistość, która zaczyna się tu i teraz, w Twoim domu.

Ceny i dostępność

Wszystkie opisane modele są dostępne od 30 czerwca 2025 roku w ofercie premierowej. Do 14 lipca możesz je kupić w promocyjnych cenach: Dreame D20 Ultra za 1 599 zł, L40 Ultra CE za 1 899 zł, a L40 Ultra AE za 2 499 zł. Po tym okresie ceny wrócą do regularnych: odpowiednio 1 899 zł, 2 149 zł i 2 999 zł. Jeśli więc chcesz odzyskać czas, spokój i kontrolę nad domem – to najlepszy moment, żeby wejść w świat nowoczesnego sprzątania z Dreame.

Materiał powstał we współpracy z marką Dreame.