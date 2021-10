Sprawdzamy, co potrafi nowy odkurzacz pionowy Dyson V15 Detect Absolute. Ma nawet laser!

Silnik Dyson Hyperdymium, który obraca się z prędkością 125 000 obrotów na minutę i generuje moc ssania do 240 AW. 5-stopniowy system filtracji łapiący drobinki kurzy o średnicy nawet do 0,3 mikrometra. Do tego sprawny system Rot Cyclone, trzy tryby pracy (Eco, Auto, Boost), ekran LCD, czujnik zbieranych zanieczyszczeń i bezpieczny zielony laser w jednej z dołączonych do zestawu szczotek. To raptem kilka najważniejszych cech nowego odkurzacza pionowego Dyson V15 Detect Absolute, który przez ostatnie dni dbał o porządek w moim domu. Ja zajmowałem się tylko wskazywaniem kolejnych miejsc, gdzie urządzenie wykorzystywało swoje możliwości, a ma ich naprawdę sporo. Ale o wszystkim opowiadam w materiale wideo, na którego seans serdecznie zapraszam.

Materiał powstał we współpracy z firmą Dyson.