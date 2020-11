Odin – oprogramowanie do aktualizacji Samsungów – co warto wiedzieć?

Jednak Odin może też posłużyć do wgrywania custom ROM’ów, co znacznie zwiększa liczbę dostępnych wariantów. Jeżeli mówimy o samym LinageOS to wersja 17.1 (bazująca na Androidzie 10) jest dostępna dla urządzeń np. z 2015 r. Wybór jest więc bardzo duży i dzięki odpowiedniej wiedzy i umiejętnościom możemy uruchomić na telefonie niemal dowolną wersję oprogramowania.

Czy zaktualizowany Odinem soft sprawi, że stracę gwarancję?

W tym temacie zdania ludzi są bardzo mocno podzielone. Odin jest oprogramowaniem nieoficjalnym i jego użycie może zostać potraktowane jako ingerencja w urządzenie. Jednak na wielu forach mówi się o tym, że dopóki używa się oficjalnie wypuszczonych przez Samsunga wersji Androida dla danego urządzenia, wszystko powinno być w porządku. Samsung jednak nie udzielił nigdy oficjalnej odpowiedzi na pytanie, czy ręczny flash narusza zasady, a niektórzy użytkownicy sugerują, że w nowsze modele wbudowany został mechanizm, którego celem jest właśnie sprawdzenie, czy do takiego flashu nie doszło. Dlatego o ile znakomita większość źródeł wskazuje, że użycie Odina do wgrania oficjalnego softu nie powinno spowodować utraty gwarancji, lepiej jest założyć, że w przypadku oddania urządzenia do serwisu możemy napotkać problemy. Oczywiście, jeżeli wgramy customROM, nasza gwarancja przestanie obowiązywać.