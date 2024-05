Google to nie tylko wyszukiwarka, YouTube czy Gmail. Firma oferuje szeroki wachlarz usług i aplikacji, z których korzystamy codziennie. Niemniej jednak, stało się normą, że nie wszystkie rozwiązania oferowane przez Google są dane nam na zawsze. W ostatnich latach firma zrezygnowała z wielu popularnych usług, które możecie sprawdzić na specjalnej stronie internetowej. Na liście znalazły się m.in. komunikatory Hangouts i Allo, aplikacja Google Trips dla podróżników, Google+ jako aspirująca platforma społecznościowa oraz usługa grania w chmurze Stadia. Teraz do tego grona dołączają Podcasty Google, platforma i aplikacja mająca ułatwiać wyszukiwanie i słuchanie podcastów z całego świata. Google chce, abyśmy korzystali z podcastów w YouTube Music, które będzie nowym domem dla audycji internetowych.

Firma rozsyła do użytkowników wiadomość e-mail, w której przypomina, że nie zostało już dużo czasu na przeniesienie listy słuchanych podcastów do zewnętrznych usług:

Przypominamy, że po 23 czerwca 2024 r. nie będzie już można słuchać podcastów w Podcastach Google. Do 29 lipca 2024 r. masz czas na przeniesienie swoich subskrypcji do YouTube Music lub pobranie pliku z subskrypcjami programów i zaimportowanie go do aplikacji, która to umożliwia. Po wycofaniu Podcastów Google Twoje dane z tej aplikacji będą dostępne przez rok w Google Takeout. Po tym czasie zostaną usunięte. Możesz też usunąć dane, usuwając całkowicie swoje konto Google. Pamiętaj jednak, że spowoduje to usunięcie wszystkich danych i treści z tego konta, w tym e-maili, plików, kalendarzy czy zdjęć.