Od teraz nie musisz płacić, za te opcje na X (dawniej Twitter). Są darmowe

Nowa funkcja najpierw trafiła wyłącznie do płatnych użytkowników. Teraz włodarze platformy informują, że będzie dostępna dla każdego.

Rewolucja która przetoczyła się przez serwis społecznościowy po przejęciu przez Elona Muska jest czymś, czego wcześniej w internecie jeszcze nie widzieliśmy. Zmiana nazwy, masowe zwolnienia, nowy pomysł na serwis, dokładnie opcji. W temacie działo się wiele. I jakkolwiek Elon Musk i jego ekipa nie chcieliby forsować nowej nazwy serwisu, wciąż pozostaje on dla wielu po prostu Twitterem, bo nowa nazwa nie ma za dużo sensu.

Podobnie jak forsowanie pewnych nowości, które dodatkowo na starcie zostały ograniczone wyłącznie do grupy płacących użytkowników. Tak sprawy mają się właśnie z rozmowami audio i wideo, które jakiś czas temu trafiły wyłącznie do subskrybentów kosztującego 86 zł miesięcznie (899,98 zł rocznie) abonamentu X Premium. Najwyraźniej funkcja nie cieszyła się zainteresowaniem na które liczyli twórcy serwisu, bo CEO X, Linda Yaccarino, informuje wszem i wobec, że opcja ta trafia do wszystkich.

Na X (dawniej Twitter) zadzwonisz za darmo. Nie potrzeba ci abonamentu

Rozmowy audio i wideo trafiły na X (dawniej Twitter) kilka miesięcy temu — minionej jesieni. I od razu były opcją ukrytą za paywallem. Trudno wyrokować czy taki był plan, czy najpierw chciano przetestować nową funkcję na mniejszej grupie najwierniejszych użytkowników, ale teraz funkcja ta zostaje udostępniana wszystkim aktywnym użytkownikom Twittera.

Funkcja ta jednak od pierwszych zapowiedzi budziła sporo kontrowersji. Przede wszystkim dlatego, że wielu użytkowników dość głośno akcentowała, że nie potrzebuje kolejnej platformy do takiej komunikacji. Całe szczęście — niezainteresowani zawsze mogą je po prostu dezaktywować, nie pozwalając nikomu na kontakt w tej formie w ustawieniach konta.

Darmowe rozmowy audio i wideo na X (dawniej Twitter) trafiają powoli do wszystkich użytkowników. Ich wdrożenie będzie się przeciągać przez kilka dni, jeżeli więc jeszcze nie doczekaliście się stosownych opcji na waszym koncie, to musicie się uzbroić w odrobinę cierpliwości.