Od peceta, przez laptop, aż po tablet - Windows 11 gotowy na wszystko

Nie tylko laptopy - wybierz komputer, który najlepiej Ci odpowiada

Świat jest dziś zgoła inny niż dwie czy trzy dekady temu, a chyba jednym z najlepszych przykładów na to są nowoczesne komputery, które nie przypominają swoich odpowiednich sprzed lat. Są mniejsze, lżejsze, mobilne i nie wpasowują się w ramy charakterystyki klasycznych laptopów. Obecność ekranu dotykowego zmieniła wszystko, bo komputery mają teraz obracane o 360 stopni pokrywy, dzięki czemu laptopy stają się tabletami. W innych przypadkach w obudowie tabletu zamykany jest tradycyjny komputer osobisty, który staje się pełnoprawną stacją roboczą po podłączeniu klawiatury w formie etui.

Możliwości są niemal nieograniczone, a producenci sprzętu wielokrotnie udowadniali, że ich pomysłowość może przynieść niespodziewane rezultaty, które w mgnieniu oka stają się normą, standardem, naszą codziennością. Tak wszechstronne urządzenia redukują potrzebę posiadania i zabierania ze sobą kilku urządzeń, ale tworzy to też pewne zobowiązania wobec systemu operacyjnego, który musi być odpowiednio elastyczny. Windows 11 powstał z myślą o różnych sposobach interakcji z systemem, a Microsoft zastosował kilka nowych trików, których nie było we wcześniejszych odsłonach.

Windows 11 na urządzeniach z ekranami dotykowymi

Najważniejszą zmianą i jednocześnie nowością jest brak oddzielnego trybu tabletowego, który można kojarzyć z wcześniejszych wersji. Eliminuje to potrzebę przełączania się pomiędzy dwoma interfejsami systemu i przyswajania zasad ich działania. Windows 11 wygląda i zachowuje się teraz tak samo na klasycznym laptopie oraz na hybrydzie i tablecie. Pasek zadań zawsze pozostaje na swojej pozycji, podobnie jak inne najważniejsze elementy interfejsu, ale czujne oko dostrzeże, że dostosowuje się on do innego rodzaju nawigacji.

Gdy odłączona zostanie klawiatura, przestrzenie pomiędzy ikonami aplikacji przypiętych do paska zadań zwiększą się ułatwiając uruchamianie i przełączanie się pomiędzy programami. Do podobnej sytuacji dochodzi w innych miejscach systemu, na przykład Eksploratorze Windows czy menu kontekstowym - praca z plikami staje się dzięki temu szybsza i wygodniejsza, bo najczęściej używane akcje są łatwiej dostępne. Takie przyciski jak wytnij, kopiuj czy wklej oraz zmień nazwę to teraz ikony, w które po prostu łatwiej trafić rysikiem czy palcem. Oczywiście w pozostałych sekcjach systemu, jak aplikacje dołączone z Windows 11 czy Ustawienia, również można spodziewać się przystosowania interfejsu do obsługi dotykowej.

Wygodniejsza praca i rozrywkowa na tablecie oraz hybrydzie z Windows 11

Windows 11 to także kilka przyjemnych usprawnień, które dotykają między innymi takich obszarów jak nawet animacja obracania ekranu. Jest ona płynna i miła dla oka, jasno dając do zrozumienia, że wykryta została zmiana orientacji urządzenia. Zmieniono także to, jak zachowują się okna dwóch przypiętych okien, które w układzie poziomym znajdują się obok siebie, a po obróceniu komputera do pionu znajdą się jedno nad drugim, co w takim położeniu jest znacznie wygodniejsze i bardziej praktyczne. Na użytkowników czekają także od nowa zaprojektowane przestrzenie, w tym Widżety, do których dostaniemy się wykonując gest przeciągnięcia palcem od lewej krawędzi ekranu ku środkowi. Po wykonaniu takiego gestu w przeciwnym kierunku przy prawej krawędzi otworzymy centrum powiadomień z kalendarzem. Nowy układ zawitał również do menu wirtualnych pulpitów - ich podgląd znajduje się w dolnej części ekranu, a powyżej umieszczono mozaikę aktualnie otwartych aplikacji.

Co ciekawe, w momencie, gdy jedna z aplikacji jest otwarta w zmaksymalizowanym oknie, gest ku dołowi od górnej krawędzi nie minimalizuje jej, lecz przywraca poprzedni rozmiar okna, co bywa przydatne. Dlatego minimalizacja odbywa się teraz za pomocą gestu ku dołowi wykonywanemu przy użyciu trzech palców. Jeśli wykonamy gest z ich użyciem w poziomie w prawo lub w lewo będziemy przełączać się pomiędzy aplikacjami, natomiast gdy zrobimy to ku górze przywołamy widok zadań. Dodając jeden palec i wykonując gesty przy użyciu czterech będzie mogli przełączać się pomiędzy wirtualnymi pulpitami (w prawo, w lewo), przywracać widok pulpitu (w dół) i widok zadań (w górę).

Windows 11 wprowadza także zupełnie nową klawiaturę ekranową, dzięki czemu wprowadzanie tekstu jest teraz dokładniejsze, a przez to szybsze. Użytkownicy mogą nawet przełączyć się na tryb mobilny, a wtedy staje się o wiele mniejsza i można ją umieszczać w dowolnym miejscu na ekranie. Nowa klawiatura oferuje kilkanaście motywów kolorystycznych, ale jeśli będziecie chcieli przygotować własny, to jest również taka możliwości. Przy użyciu spacji można nawigować wygodnie kursorem, więc praca z tekstem będzie o wiele bardziej komfortowa.

Potrzebujesz więcej przestrzeni? Nie ograniczaj się

Ale Windows 11 nie powstał tylko z myślą o urządzeniach z mniejszymi ekranami niż klasyczne laptopy, bo przygotowano go także do pracy na znacznie większych ekranach. Użytkownicy coraz częściej wybierają monitory, których przekątna przekracza 28, 30 czy nawet 38 cali, a wtedy ważne jest, by wszystkie potrzebne funkcje systemu były dosłownie pod ręką. Umieszczone w centrum ekranu skróty na pasku zadań oraz scentralizowane Menu Start wpisuje się w te potrzeby jak ulał, bo każda potrzebna aplikacja jest teraz łatwiej dostępna.

Dodatkowe opcje zarządzania oknami w Windows 11 sprawiają, że organizacja środowiska do pracy jest znacznie szybsza - wystarczy najechać kursorem na przycisk maksymalizacji okna, a naszym oczom ukaże się niewielkie menu z kilkoma schematami ułożenia okien aplikacji. W przypadku większych ekranów można więc o wiele bardziej ergonomicznie wykorzystać dostępną przestrzeń, organizując okna aplikacji wedle swoich preferencji. Co istotne, po odłączeniu monitora od komputera Windows 11 zapamięta używany układ, więc gdy podłączymy ekran zewnętrzny ponownie wszystko wróci do tego samego ustawienia.

Bardzo ważnym elementem jest też wsparcie dla aplikacji z Androida, z których można korzystać w ten sam sposób, co na smartfonach. Sięgając po programy i gry np. z Amazon App Store znacząco poszerzamy katalog aplikacji oferowanych na Windows 11.

Atuty Windows 11 sprawiają, że system świetnie radzi sobie na każdym rodzaju urządzeń od pecetów, przez laptopy, a na tabletach kończąc, bo wygodniejsza jest praca za pomocą dotyku, głosu oraz przy użyciu rysika. Nie ma znaczenia rozmiar ekranu, bo system dostosowuje rozmiar elementów i ich układ, by równie wygodnie pracowało się w dowolnych warunkach. Pecety nie mogły być porównywane do Androida i iOS-a w obszarze obsługi ekranu dotykowego, a słabym punktem był po części związany z systemem operacyjnym. Teraz zdecydowanie warto rozważyć urządzenia 2 w 1 i tablety z Windows 11.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Microsoft