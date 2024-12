Xiaomi to marka, którą Polacy pokochali za ceny produktów. W ich ofercie nie brakuje oczyszczaczy powietrza, oferujących szeroką gamę funkcji. Część modeli nie jest już dostępna, ale aktualna oferta to wciąż kilka podobnie wyglądających produktów. Problem w tym, że przy dużym wyborze łatwo się pogubić. Czym różnią się od siebie poszczególne modele? Który najlepiej sprawdzi się w małym mieszkaniu, a który w dużym biurze? Przedstawiamy przegląd dostępnych oczyszczaczy Xiaomi, by pomóc Ci w dokonaniu trafnego wyboru i uniknięciu frustracji.

Reklama

1. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact

Cena: 399 zł

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact to mały i stylowy oczyszczacz idealny do małych przestrzeni. Świetnie sprawdzi się na biurku lub stoliku, zapewniając skuteczne oczyszczenie powietrza w pomieszczeniach do 27 m².

CADR – 230 m³/h, idealny do pomieszczeń o powierzchni 16-27 m².

– 230 m³/h, idealny do pomieszczeń o powierzchni 16-27 m². Tryby pracy – automatyczny i manualny.

– automatyczny i manualny. Filtracja – usuwa 99,97% cząsteczek do wielkości 0,3 mikrona (pyłki, kurz, dym, sierść zwierząt).

– usuwa 99,97% cząsteczek do wielkości 0,3 mikrona (pyłki, kurz, dym, sierść zwierząt). Sterowanie – dotykowe przyciski oraz możliwość zdalnej kontroli przez aplikację.

– dotykowe przyciski oraz możliwość zdalnej kontroli przez aplikację. Poziom hałasu – maksymalnie 60 dB, co zapewnia cichą pracę.

Xiaomi 4 Compact to doskonały wybór dla tych, którzy potrzebują efektywnego, kompaktowego rozwiązania do małych przestrzeni.

2. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU

Cena: 599 zł

Model 4 Lite jest idealny do średnich pomieszczeń (25-43 m²), zapewniając efektywność i wygodę. Wyróżnia go kompaktowa konstrukcja przy większej wydajności, dzięki czemu jest chętnie wybierany do małych mieszkań w blokach.

CADR – 360 m³/h, skuteczny dla powierzchni 25-43 m².

– 360 m³/h, skuteczny dla powierzchni 25-43 m². Poziomy filtracji – filtr HEPA usuwający alergeny, kurz, dym i pyłki.

– filtr HEPA usuwający alergeny, kurz, dym i pyłki. Praca cicha – niższy poziom hałasu dzięki specjalnej konstrukcji wentylatora.

– niższy poziom hałasu dzięki specjalnej konstrukcji wentylatora. Sterowanie – aplikacja Mi Home oraz kompatybilność z asystentami głosowymi (Amazon Alexa, Google Assistant).

– aplikacja Mi Home oraz kompatybilność z asystentami głosowymi (Amazon Alexa, Google Assistant). Design – lekka i łatwa w przenoszeniu konstrukcja.

Xiaomi Air Purifier 4 Lite oferuje idealny balans między wydajnością a ceną, idealnie wpasowując się w potrzeby przeciętnego mieszkania.

3. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

Cena: 1089 zł

Reklama

Model 4 Pro to zaawansowane urządzenie dedykowane do dużych przestrzeni, takich jak biura lub otwarte salony. Z wysoką wydajnością CADR, skutecznie oczyszcza powietrze z drobnoustrojów i alergenów.

CADR – 500 m³/h, rekomendowany do pomieszczeń do 60 m².

– 500 m³/h, rekomendowany do pomieszczeń do 60 m². Skuteczność filtracji – 99,97% dla cząsteczek do 0,3 mikrona.

– 99,97% dla cząsteczek do 0,3 mikrona. Funkcje dodatkowe – wsparcie dla asystentów głosowych oraz aplikacji Mi Home.

– wsparcie dla asystentów głosowych oraz aplikacji Mi Home. Filtracja – trzy poziomy filtracji, w tym filtr HEPA, który eliminuje bakterie i wirusy.

– trzy poziomy filtracji, w tym filtr HEPA, który eliminuje bakterie i wirusy. Sensor jakości powietrza – automatyczne dopasowanie trybu pracy do poziomu zanieczyszczeń.

Xiaomi Air Purifier 4 Pro to rozwiązanie dla bardziej wymagających użytkowników.

Reklama

4. Xiaomi Smart Air Purifier 4

Cena: 699 zł

Jest to model średniej wielkości o wydajności, która sprawdzi się w typowych przestrzeniach mieszkalnych. Dzięki funkcjom sterowania głosowego i aplikacji, użytkowanie go jest niezwykle wygodne.

CADR – 400 m³/h, odpowiedni do pomieszczeń o powierzchni do 48 m².

– 400 m³/h, odpowiedni do pomieszczeń o powierzchni do 48 m². Filtracja – filtr HEPA o skuteczności 99,97% usuwający kurz, dym, pyłki.

– filtr HEPA o skuteczności 99,97% usuwający kurz, dym, pyłki. Kompatybilność z asystentami – Amazon Alexa i Google Assistant.

– Amazon Alexa i Google Assistant. Design – kompaktowy, elegancki design, który łatwo dopasowuje się do wnętrza.

– kompaktowy, elegancki design, który łatwo dopasowuje się do wnętrza. Cicha praca – niski poziom hałasu dzięki zoptymalizowanej konstrukcji wentylatora.

Ten model to rozsądny wybór dla tych, którzy potrzebują wydajnego oczyszczacza do większych przestrzeni w przystępnej cenie.

5. Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU

Cena: 1799 zł

Najbardziej zaawansowany oczyszczacz w ofercie Xiaomi, dedykowany do bardzo dużych pomieszczeń, zapewnia trzy poziomy filtracji oraz najwyższą wydajność.

Reklama

CADR – 600 m³/h, obsługuje powierzchnię do 125 m².

– 600 m³/h, obsługuje powierzchnię do 125 m². Filtracja 3 w 1 – zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, pyłków, dymu oraz alergenów.

– zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, pyłków, dymu oraz alergenów. Automatyczne sterowanie – inteligentny system dostosowujący prędkość pracy do poziomu zanieczyszczeń.

– inteligentny system dostosowujący prędkość pracy do poziomu zanieczyszczeń. Sterowanie głosowe i aplikacja – pełna kompatybilność z Mi Home, Amazon Alexa oraz Google Assistant.

– pełna kompatybilność z Mi Home, Amazon Alexa oraz Google Assistant. Poziom hałasu – zaawansowane technologie pozwalają na cichą pracę nawet przy wysokiej wydajności.

Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU to wybór dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują najwyższej wydajności i zaawansowanych funkcji w jednym urządzeniu.

zdjęcia: mi-home.pl