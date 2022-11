Oczyszczacze powietrza Philipsa - sprawdzamy modele AC0830 i AC2729

To dla niektórych zupełnie nowa kategoria, a nawet jeśli śledzicie nowe technologie, to wybór oczyszczacza, który spełni Wasze i Waszych bliskich oczekiwania wcale nie jest łatwy. Lista i rodzaje parametrów mogą namącić w głowie, niektóre modele tylko nieznacznie się od siebie różnią, a opinii na temat oczyszczaczy jest całe mnóstwo. Odnalezienie się w tym wszystkim jest dość trudne, żeby zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat takiego sprzętu. Inwestycja w takie urządzenie musi być więc przemyślana i podjęta na spokojnie.

Od pewnego czasu pracują dla mnie dwa oczyszczacze powietrza – model serii 800 oraz urządzenie 2 w 1, czyli oczyszczacz i nawilżacz powietrza w jednym od Philipsa. Po wyjęciu z pudełka i podłączeniu do zasilania żadna wymagająca ani rzucająca wyzwanie czynność nie jest wymagana od użytkownika, ale warto wiedzieć o nich kilka rzeczy. Zacznę od filtra, który należy wypakować z folii i zamontować w urządzeniu. To właśnie on w największym stopniu wpływa na skuteczność oczyszczaczy. O niektórych urządzeniach mówi się przede wszystkim z powodu dodatków w postaci wyświetlaczy, aplikacji mobilnych i innych funkcji, jak automatyczne obracanie się, a mało wspomina się o samym filtrze. A to przecież samo serce oczyszczacza, które tak naprawdę wpłynie na jakość powietrza, którym oddychamy Mogliście już usłyszeć o filtrach HEPA, które podawane są jako standard i najczęściej używane rozwiązanie, ale co jeśli Wam powiem, że wcale nie są najlepsze? Używane przez Philipsa filtry NanoProtect HEPA są jeszcze dokładniejsze i potrafią wyłapywać nawet 100 razy mniejsze zanieczyszczenia niż filtry HEPA. Stąd przedrostek “nano” w nazwie.

