Sharp FP-J80 pokazuje, co potrafi najmocniejszy generator jonów na rynku

Do działania automatycznych czujników nie można mieć żadnych zarzutów, wydaje mi się nawet, że ten od kurzu jest nawet zbyt czuły, ale można to wyregulować w menu serwisowym, wszystko jest jasno opisane w instrukcji. W zasadzie jedyna rzecz jakiej mi brakuje to aplikacja do zarządzania oczyszczaczem zdalnie przez smartfona. Co prawda w 99% przypadków wystarczy tryb auto, ale miło byłoby mieć możliwość zdalnego sterowania np. przed powrotem z pracy.

Sharp FP-J80 – podsumowanie

Reasumując, Sharp FP-J80 to świetny oczyszczacz powietrza, który spełni swoje zdanie nawet w bardzo dużych pomieszczeniach loftowych. Tryb automatyczny przejmuje praktycznie w 100% zarządzanie jakością powietrza w naszym domu, a przy tym na najniższym biegu zużywa zaledwie 4W energii, dzięki czemu praktycznie nie odczujemy obecności oczyszczacza w rachunkach za prąd. Do zalet trzeba też zaliczyć generator jonów Plasmacluster o zwiększonej wydajności, który nie tylko pomaga eliminować kurz i różne drobnoustroje, ale jest też skuteczny w walce z nieprzyjemnymi zapachami. Gdy dodamy do tego długi czas eksploatacji filtrów, to okazuje się, że FP-J80 może pochwalić się bardzo niskimi kosztami eksploatacji.

Artykuł powstał przy współracy z marką Sharp.