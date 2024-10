Jakość powietrza w Polsce pozostawia wiele do życzenia, dlatego coraz więcej osób szuka rozwiązań, które pozwolą poprawić jego jakość w domach. Coraz większą popularnością cieszą się oczyszczacze. Wiele z nich oferuje funkcję nawilżania. Jak nietrudno się domyślić, takie rozwiązanie zapewnia nie tylko czyste, ale również odpowiednio nawilżone powietrze, co ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i komfortu życia. Jak to działa i czy warto wybrać takie urządzenie? Sprawdzamy.

Czym jest oczyszczacz powietrza z nawilżaczem?

Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem – to urządzenie, które jednocześnie usuwa z powietrza zanieczyszczenia, takie jak pyłki, kurz, bakterie, wirusy i alergeny, oraz dba o odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniu. To szczególnie ważne w okresie grzewczym, kiedy suche powietrze może powodować problemy z oddychaniem, przesuszoną skórę oraz dyskomfort w nosie i gardle.

Jak działa oczyszczacz powietrza z nawilżaczem?

Oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżania działają na bazie systemów filtracyjnych, takich jak filtry HEPA, filtry węglowe czy filtry wodne, które eliminują zanieczyszczenia z powietrza. Dodatkowo wyposażone są w systemy nawilżające, które rozpylają wodę w postaci pary wodnej lub mgiełki, przywracając odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniu.

Przy wyborze takiego urządzenia warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów, takich jak: wydajność filtracji (CADR), poziom hałasu, powierzchnia, którą urządzenie może obsłużyć, oraz pojemność zbiornika na wodę, która decyduje o czasie pracy nawilżacza.

Korzyści z korzystania z oczyszczacza powietrza z nawilżaczem

Zdrowsze powietrze – dzięki filtrom HEPA i węglowym, oczyszczacz usuwa większość szkodliwych substancji z powietrza, w tym pyłki i alergeny, co jest kluczowe dla osób cierpiących na alergie i astmę.

– dzięki filtrom HEPA i węglowym, oczyszczacz usuwa większość szkodliwych substancji z powietrza, w tym pyłki i alergeny, co jest kluczowe dla osób cierpiących na alergie i astmę. Lepsze nawilżenie – nawilżanie powietrza pomaga uniknąć suchości skóry i błon śluzowych, co ma znaczenie szczególnie zimą, kiedy ogrzewanie w domach wysusza powietrze. Dzięki nawilżaczowi odczujemy ulgę w gardle i lepszy komfort snu.

– nawilżanie powietrza pomaga uniknąć suchości skóry i błon śluzowych, co ma znaczenie szczególnie zimą, kiedy ogrzewanie w domach wysusza powietrze. Dzięki nawilżaczowi odczujemy ulgę w gardle i lepszy komfort snu. 2 w 1 – zamiast dwóch oddzielnych urządzeń, możemy mieć jedno, które zajmuje mniej miejsca, zużywa mniej energii i jest łatwiejsze w obsłudze.

Przykłady oczyszczaczy powietrza z nawilżaczem

Philips Series 2000i 2w1 (AC2729/10)

Jeden z popularniejszych modeli na rynku, łączy wydajny system filtracji z funkcją nawilżania. Dzięki zaawansowanemu systemowi HEPA i filtrowi węglowemu usuwa 99,97% zanieczyszczeń z powietrza, a funkcja nawilżania sprawia, że powietrze jest odpowiednio nawilżone.

Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier 2

Model, który zyskał popularność dzięki funkcji automatycznego dostosowywania poziomu wilgotności. Posiada także funkcję oczyszczania powietrza, co czyni go doskonałym wyborem do mniejszych pomieszczeń.

Sharp KC-D60EUW

Urządzenie z japońską technologią, które łączy w sobie funkcję oczyszczacza powietrza i nawilżacza. Wykorzystuje technologię Plasmacluster, która neutralizuje wirusy i bakterie w powietrzu, a jednocześnie dba o komfortowy poziom wilgotności.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie oczyszczacza powietrza z nawilżaczem?

Powierzchnia pomieszczenia – wybierz model dostosowany do wielkości pokoju, w którym planujesz go używać.

– wybierz model dostosowany do wielkości pokoju, w którym planujesz go używać. Wydajność nawilżania – warto zwrócić uwagę na pojemność zbiornika i maksymalny czas pracy.

– warto zwrócić uwagę na pojemność zbiornika i maksymalny czas pracy. Głośność pracy – jeśli planujesz korzystać z urządzenia w nocy, wybierz model z trybem nocnym lub cichą pracą.

– jeśli planujesz korzystać z urządzenia w nocy, wybierz model z trybem nocnym lub cichą pracą. Funkcje dodatkowe – niektóre modele oferują możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnych, co ułatwia kontrolowanie parametrów pracy.

Oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżania to urządzenia, które mogą znacząco poprawić jakość powietrza w naszym domu, zwłaszcza w okresie grzewczym. Dzięki nim możemy cieszyć się nie tylko czystym, ale i odpowiednio nawilżonym powietrzem, co bezpośrednio przekłada się na lepsze samopoczucie i zdrowie. Warto zainwestować w taki sprzęt, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie komfortowy klimat w domu.

zdjęcia: mi.com