Nie tylko technologia: Oczyszczacze powietrza, które pokochasz za ich wygląd

Oczyszczacz powietrza, który "jakoś" wygląda

W świecie oczyszczaczy powietrza, wygląd często schodzi na dalszy plan. Wiele modeli na rynku, mimo zaawansowanych technologii, przypomina masywne „kloce”, które niekoniecznie wpasują się w nowoczesne wnętrze. Na szczęście, na rynku pojawiają się urządzenia, które oprócz skuteczności w usuwaniu zanieczyszczeń, mogą też stać się ozdobą wnętrza.

W tym artykule przyjrzymy się kilku stylowym propozycjom, które są idealnym wyborem dla osób ceniących sobie estetykę. Skupimy się szczególnie na dwóch ciekawych modelach z oferty Ikei.

Dlaczego warto zainwestować w estetyczny oczyszczacz powietrza?

Oczyszczacze powietrza to urządzenia, które z roku na rok stają się bardziej popularne, szczególnie w okresie zimowym, kiedy poziom smogu znacząco wzrasta. Jednak, oprócz funkcjonalności, warto zwrócić uwagę na design urządzenia. Oczyszczacz, który wygląda dobrze, nie tylko poprawi jakość powietrza, ale też stanie się częścią wystroju wnętrza, zamiast go zaburzać.

Stylowe oczyszczacze powietrza – dlaczego warto szukać alternatyw?

Wielu producentów skupia się na technologii oczyszczania, zapominając o estetyce. Często urządzenia wyglądają jak nieforemne, masywne bryły, które ciężko dopasować do wnętrza. Na szczęście istnieją rozwiązania, które łączą wydajność z designem, pozwalając na znalezienie urządzeń pasujących do różnorodnych stylów wnętrz. Warto postawić na modele, które mogą stanowić element dekoracyjny, dzięki czemu zyskamy nie tylko czyste powietrze, ale także spójny wygląd pomieszczenia.

Oczyszczacze powietrza od Ikei – design w przystępnej cenie

Ikea, znana z tworzenia funkcjonalnych i estetycznych mebli, również w kategorii oczyszczaczy powietrza oferuje coś interesującego. Oto dwa modele, które wyróżniają się nie tylko jakością, ale też wyglądem.

Ikea STARKVIND – oczyszczacz zintegrowany ze... stolikiem

Oczyszczacz powietrza Ikea STARKVIND to wyjątkowe urządzenie, które oferuje zarówno estetyczny wygląd, jak i funkcję oczyszczania powietrza. Model ten jest dostępny w dwóch wersjach: wolnostojącej oraz zintegrowanej z okrągłym stolikiem, co czyni go dyskretnym dodatkiem do wnętrza. Obie wersje korzystają z tego samego rdzenia oczyszczającego, a wersja stolikowa łączy funkcję mebla i oczyszczacza, co pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzeni.

W zakresie działania STARKVIND bazuje na dwustopniowym systemie filtracji, usuwając 99,5% cząsteczek PM2.5, takich jak kurz, pyłki czy dym. Opcjonalny filtr węglowy dodatkowo redukuje formaldehyd i nieprzyjemne zapachy. Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 20 m², STARKVIND jest wygodny do przenoszenia i dobrze sprawdza się w mniejszych przestrzeniach.

Model ten ma także wsparcie dla integracji z systemami smart home, jak Alexa, Google Assistant i Apple HomeKit, jednak aby wykorzystać te funkcje, konieczny jest zakup dodatkowego huba IKEA Dirigera lub Trådfri. Bez tego, oczyszczacz działa jedynie w trybie manualnym lub automatycznym bez dostępu do aplikacji IKEA Home.

Pod względem estetyki, wersja stolikowa dostępna jest w kolorze jasnego dębu oraz z wykończeniem w kolorze ciemnego drewna, co nadaje jej elegancki wygląd. To rozwiązanie sprawia, że oczyszczacz doskonale wpisuje się w nowoczesne, minimalistyczne wnętrza, stanowiąc stylową alternatywę dla tradycyjnych modeli.

Ikea FÖRNUFTIG – minimalistyczny oczyszczacz w skandynawskim stylu

FÖRNUFTIG to kolejna propozycja od Ikei, która łączy funkcjonalność z minimalistycznym designem. W odróżnieniu od wielu oczyszczaczy na rynku FÖRNUFTIG jest kompaktowy, smukły i może być zawieszony na ścianie, co czyni go idealnym wyborem dla osób ceniących prostotę i oszczędność przestrzeni. Dzięki wymiennym filtrom potrafi skutecznie radzić sobie z zanieczyszczeniami powietrza, jednocześnie stanowiąc elegancki dodatek do każdego wnętrza. Skandynawski styl sprawia, że świetnie komponuje się z nowoczesnymi aranżacjami.

Inne oczyszczacze, które mogą stanowić ozdobę wnętrza

Choć Ikea oferuje ciekawe rozwiązania, na rynku znajdziemy również inne modele, które zasługują na uwagę ze względu na design. Oto kilka z nich.

Dyson Pure Cool Me

Zaawansowana technologia i futurystyczny design. Idealny dla osób szukających urządzeń premium, które wyróżniają się wyglądem i wydajnością. Dzięki technologii Core Flow oferuje precyzyjne chłodzenie – strumień oczyszczonego powietrza jest kierowany dokładnie w stronę użytkownika, co sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do biur lub sypialni. Oczyszczacz wyposażony jest w filtr HEPA, który zatrzymuje 99,97% zanieczyszczeń o wielkości nawet 0,3 mikrona, takich jak pyłki, alergeny, bakterie i dym. Dzięki aktywnemu węglowi skutecznie usuwa również zapachy i gazy, co zapewnia pełniejsze oczyszczanie powietrza. Urządzenie oferuje 10-stopniową regulację prędkości wentylatora oraz możliwość oscylacji w zakresie 70 stopni, co pozwala na delikatne ruchy powietrza.

Blueair Blue 3210

Ten kompaktowy oczyszczacz z serii Blue wyróżnia się nowoczesnym wyglądem i 360-stopniowym wlotem powietrza, co pozwala na jego dowolne umiejscowienie w pomieszczeniu do 17 m². Dzięki technologii HEPASilent i trójfazowej filtracji usuwa do 99,97% pyłków, bakterii i innych cząstek, jednocześnie neutralizując zapachy za pomocą aktywowanego węgla. Dodatkowy filtr wstępny jest dostępny w kilku kolorach, co pozwala dostosować wygląd do wnętrza. Oczyszczacz pracuje bardzo cicho (od 18 do 48 dB) i ma automatyczny tryb dostosowujący prędkość wentylatora do jakości powietrza.

Electrolux Pure A9

Model o wyrafinowanym wyglądzie w stylu skandynawskim, przeznaczony do większych przestrzeni. Oczyszczacz ten wyróżnia się intuicyjną aplikacją mobilną oraz funkcją monitorowania jakości powietrza w czasie rzeczywistym, dostosowującą automatycznie pracę wentylatora. Jego pięciowarstwowy system filtracji radzi sobie z pyłkami, kurzem, alergenami oraz nieprzyjemnymi zapachami, co czyni go idealnym do domów alergików.

Wells AL106

Elegancki model z Korei, idealny do nowoczesnych wnętrz, charakteryzuje się smukłą budową i cichą pracą. System wieloetapowej filtracji usuwa zarówno cząstki stałe, jak i zapachy, a tryb automatyczny dostosowuje prędkość do jakości powietrza. Dzięki minimalistycznemu wyglądowi i subtelnemu podświetleniu sprawdzi się jako stylowy element każdego pomieszczenia.

Xiaomi Smart Air Purifier Elite

Oczyszczacz z funkcjami smart, który wyróżnia się prostym, nowoczesnym designem. Model ten obsługuje sterowanie głosowe (Google Assistant i Alexa) i oferuje szczegółowe dane o jakości powietrza w aplikacji Mi Home. Posiada HEPA i filtr węglowy, skutecznie eliminując pyłki, alergeny, zapachy i dym. To rozwiązanie dla osób poszukujących stylowego urządzenia, które jednocześnie można zintegrować z inteligentnym domem.