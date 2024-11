Oddychaj pełną piersią! Najlepsze oczyszczacze powietrza do Twojego domu.

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać?

Jakość powietrza w naszych domach to temat, który zyskuje na znaczeniu. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że nie tylko na zewnątrz, ale i w pomieszczeniach znajdują się szkodliwe cząsteczki, alergeny, a nawet wirusy. Rozwiązaniem mogą być oczyszczacze powietrza – urządzenia, które dzięki zaawansowanym filtrom i technologiom potrafią oczyścić domowe powietrze. W tym artykule przedstawimy kilka modeli oczyszczaczy, które różnią się ceną, funkcjami i przeznaczeniem. Niezależnie od budżetu czy wymagań, znajdziesz tu propozycję dla siebie. Zobacz, na co zwrócić uwagę, by wybrać najlepszy oczyszczacz powietrza.

HISENSE AP220H

Cena: ok. 499 zł

Oczyszczacz powietrza HISENSE AP220H oferuje wielostopniowe oczyszczanie dla mniejszych pomieszczeń – do 20 m². Dzięki filtrom HEPA i węglowemu urządzenie usuwa kurz, alergeny, bakterie, formaldehyd, nieprzyjemne zapachy oraz pyły PM2.5, co ma pozytywny wpływ na komfort domowników. Model ten jest wyposażony w pilot zdalnego sterowania oraz funkcję ustawienia automatycznego wyłączenia, co sprawdza się szczególnie w nocy. HISENSE AP220H cechuje się też kompaktowym rozmiarem, dzięki czemu zmieścisz go w dowolnym wnętrzu.

SETTI+ AP850W

Cena: ok. 1299 zł

Oczyszczacz SETTI+ AP850W jest zaprojektowany do usuwania różnorodnych zanieczyszczeń z pomieszczeń do 58 m², takich jak kurz, bakterie, pyłki czy zarodniki pleśni. Oferuje 7-stopniową filtrację. Zawiera filtr wstępny, HEPA, antywirusowy oraz węglowy, a także funkcję jonizacji i sterylizacji UV, co dodatkowo wzmacnia ochronę. Urządzenie posiada funkcję nawilżania przez ewaporację oraz tryb nocny, który ogranicza hałas do 38 dB. Automatyczny czujnik jakości powietrza dopasowuje pracę oczyszczacza do poziomu zanieczyszczeń, a panel dotykowy i opcje zdalnego sterowania przez aplikację upraszczają obsługę.

ELECTROLUX WA71-305GY

Cena: ok. 1499 zł

ELECTROLUX WA71-305GY to oczyszczacz powietrza wyposażony w pięciostopniowy system filtracji, który usuwa do 99,97% cząsteczek o wielkości do 0,3 mikrometra. Z CADR na poziomie 285 m³/h oraz cichą pracą (23 dB na najniższym trybie), urządzenie z powodzeniem sprawdzi się w małych mieszkaniach. Wyposażony w czujniki PM1, PM2.5, PM10 oraz VOC, ELECTROLUX WA71-305GY automatycznie dostosowuje intensywność pracy do poziomu zanieczyszczeń. Model posiada certyfikaty ECARF i PZH, co sprawia, że jest bezpieczny dla alergików. Możliwość sterowania przez aplikację oraz szeroki wybór filtrów i akcesoriów pozwalają na łatwą personalizację urządzenia.

SHARP UA-HD40E-L Plasmacluster

Cena: ok. 1599 zł

Oczyszczacz SHARP UA-HD40E-L Plasmacluster jest przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 26 m². Oferuje funkcję Plasmacluster Ion, która neutralizuje statyczność i eliminuje nieprzyjemne zapachy, co pomaga w utrzymaniu świeżości we wnętrzach. Dzięki trójstopniowej filtracji – wstępnej, HEPA i węglowej – skutecznie usuwa kurz, sierść, alergeny oraz szkodliwe gazy. Urządzenie wyposażone jest w tryb automatyczny i przeciwpyłkowy oraz czujniki kurzu, wilgotności i temperatury, które monitorują jakość powietrza. Dodatkowo cicha praca sprawia, że SHARP UA-HD40E-L jest niemal niezauważalny podczas codziennego użytkowania.

PHILIPS AC2959/53

Cena: ok. 1999 zł

Oczyszczacz powietrza Philips został wyposażony w filtr NanoProtect HEPA. Skutecznie usuwa cząsteczki o wielkości nawet 0,003 mikrometrów, w tym drobnoustroje i cząstki smogu, dzięki trzem poziomom filtracji (wstępny, HEPA i węglowy). Zapewnia lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach do 45 m². Urządzenie oferuje różne tryby pracy – automatyczny, turbo, delikatny i nocny (przy głośności zaledwie 15 dB). Dzięki wbudowanemu wskaźnikowi LED użytkownicy mogą na bieżąco monitorować jakość powietrza, a wskaźniki PM2.5 i alergenów umożliwiają ocenę poziomu czystości.

DYSON Purifier Humidify+Cool PH04

Cena: ok. 3799 zł

Oczyszczacz powietrza Dyson, wyposażony w funkcję nawilżania, zapewnia skuteczne oczyszczanie i optymalną wilgotność pomieszczeń przez cały rok. Dzięki technologii Air Multiplie cyrkuluje oczyszczone powietrze w całym pomieszczeniu, wychwytując zanieczyszczenia, takie jak pyłki, alergeny i drobnoustroje. Wbudowany filtr HEPA i filtr węglowy eliminują do 99,95% cząsteczek, w tym formaldehyd, który jest przekształcany w wodę i CO₂ dzięki regenerującemu się filtrowi katalitycznemu. Model automatycznie dopasowuje tryb pracy do jakości powietrza, monitorowanego przez czujniki formaldehydu, wilgotności i PM2.5. Dodatkowo funkcja Ultraviolet Cleanse sterylizuje wodę przed nawilżeniem, a aplikacja Dyson Link umożliwia zdalne sterowanie i monitoring, co czyni ten model świetnym rozwiązaniem dla dużych pomieszczeń.