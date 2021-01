Żeby chorować w Polsce trzeba mieć zdrowie i pieniądze. I smartfona

Jak jest w szpitalu na Islandii?

Tak się złożyło, że moja Mama trafiła do islandzkiego szpitala – problemy z barkami i konieczność wykonania dodatkowych badań. Do położenia się na oddział przygotowała się „jak na wojnę”, sporo własnego jedzenia, ubrania, szczoteczka do zębów, kosmetyki, picie. Zupełna norma – w polskim szpitalu tak trzeba się przygotować do przyjęcia do szpitala, nie ma zmiłuj. Okazało się jednak, że przyzwyczajenia z Polski nie mają zastosowania na Islandii.

Wyszło na to, że wszystko to, co spakowała, musiała zabrać ze sobą (albo zjeść / wypić / zutylizować). Bielizna oraz okrycie wierzchnie: codziennie nowe, czyste, pachnące. Swoje ubrania mile widziane mimo wszystko, bo pacjenci wychodzili swobodnie na spacery. Palarnia – istnieje takie miejsce, żeby pacjenci nie palili jak zwierzęta po toaletach. Jedzenie – świetne, pakowane, obfite, zdrowe. Nie ma tak, że na śniadanie dostaniesz pół parówki i drugie pół na kolację. Wystrój wnętrz w szpitalu – jak w sanatorium. Wszędzie telewizory, fotele bujane, wygodne sofy, pokoje socjalne dla pacjentów, możliwość zagrania w tenisa stołowego, komputery, Wi-Fi. No i lodówka – pełna przekąsek, jogurtów, soków dla pacjentów – bez ograniczeń. Dla Islandczyków było to normalne – Mama natomiast była w szoku. Szpital był istnym sanatorium. Ale – na Islandii płaci się bardzo wysokie podatki. 47 procent potrącane od wszystkiego, co zarobisz to sporo. Ale… w sumie, jak jest w Polsce?

Na Islandii nie dostajesz żadnych dokumentów i nikt od Ciebie ich nie wymaga, o ile o to nie poprosisz. Wszystko, co muszą wiedzieć o Tobie lekarze, co musi wiedzieć o Tobie w Polsce jest zapisane w Twoim Kennitala (coś na wzór polskiego PESEL-u). I to wystarczy, okazujesz się dokumentem z Kennitala – to wszystko. Za każdą wizytę lekarską płacisz, podobnie za badania (chyba, że kwoty przekroczą pewien pułap – wtedy za wszystko płaci państwo). Kolejki nie istnieją. Jeżeli jesteś obcokrajowcem i wyrazisz taką chęć – dostajesz tłumacza z urzędu, który jest z Tobą w czasie wizyty / konkretnej czynności lekarskiej (np. procedura wypisu).