Czy warto ubezpieczać smartfona? Te modele na pewno - 5 najdroższych napraw wyświetlacza

Smartfony to jedne z najpopularniejszych prezentów świątecznych z kategorii - Elektronika. W przypadku, gdy zostaniemy obdarowani droższym modelem, przynajmniej od 3 tys. zł w górę, warto zabezpieczyć go wykupieniem ochrony wyświetlacza.

Można powiedzieć, że wystarczy w tym celu zakupić jednorazowo etui czy szkło ochronne, ale według raportu firmy Digital Care, mimo iż 70% Polaków zabezpiecza swoje smartfony w ten sposób, to i tak blisko połowie zdarza się uszkodzić telefon. Najczęściej jest to uszkodzenie wyświetlacza po wyśliźnięciu się z dłoni smartfona i uderzeniu w twardą nawierzchnię, ponadto wpadają też do wody czy zostają przypadkowo zalane.

W przypadku droższych modeli naprawa najczęstszej usterki, czyli pęknięcia ekranu może przysporzyć nam dodatkowych kosztów, stanowiących znaczny procent ich całkowitego kosztu przy zakupie nowego urządzenia.

Firma Digital Care udostępniła nam zestawienie pięciu najdroższych obecnie napraw wyświetlaczy, które zgłaszają klienci.

Lp Model smartfona Cena nowego smartfona Koszt naprawy wyświetlacza 1 Samsung Galaxy Z Fold 2 8 438,00 zł 3 130,00 zł 2 Samsung Galaxy Z Flip 4 499,00 zł 2 620,00 zł 3 iPhone 13 Pro Max 5 699,00 zł 1 840,00 zł 4 iPhone 12 3 599,00 zł 1 450,00 zł 5 Samsung Note 20 5G Ultra 5 688,00 zł 1 220,00 zł

Pamiętajmy przy tym o tym, że te koszty zwykle są jeszcze większe, gdy jednocześnie uszkodzeniu uległy i inne elementy urządzenia. Przekonał się o tym właściciel jednego ze smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 2, którego naprawa wyniosła aż 6 400,00 zł.

W jaki sposób uszkodzeniu ulegają wyświetlacze w składanych smartfonach? Digital Care nie pisze wprost, że tak dokładnie wyglądał wypadek akurat wspomnianego wyżej smartfona, ale wspomina, że najczęściej klienci podczas składania telefonu pozostawiają na ekranie przedmioty, które po złożeniu uszkadzają go.

Jak w takim razie zabezpieczyć się przed takimi zdarzeniami, a w zasadzie ich skutkami i kosztami? Warto wykupić w tym celu ochronę naszego urządzenia. Jej koszt kształtuje się zwykle w przedziale pomiędzy kilkanaście złotych a 30 zł.

Postanowiłem się przyjrzeć tym kosztom w przypadku naszych operatorów, którzy z uwagi ma docieranie do bardzo szerokiej grupy zainteresowanych taką usługą, mogą zaoferować swoim klientom najtańsze na rynku ochrony urządzeń.

Ochrona smartfona w Orange

W Orange taka usługa występuje pod nazwą Orange Smart Care, w której możemy wykupić dwa warianty ochrony.

Tańsza wersja, kosztująca 11,99 zł pozwala na naprawę tylko niektórych uszkodzeń urządzenia i tylko do kwoty 1 200,00 zł rocznie. Warto więc tu zainwestować w usługę dodatkowe 4 zł miesięcznie i wykupić za 15,99 zł plan Orange Smart Care Premium - bez limitów kosztów obejmujących jedną kompletną naprawę uszkodzonego urządzenia, a jak okaże się to nieopłacalne lub niemożliwe, dostaniemy nowe.

Policzmy więc - przez cały rok koszt tej usługi zamknie się nam w kwocie 191,8 zł - to niewiele patrząc po kosztach naprawy smartfonów pokazanych w tabelce wyżej.

Ochrona smartfona w Play

W Play mamy również dwie wersje usługi. Tańsza wersja objęta jest podobnie limitem kosztów naprawy, ale jeszcze mniejszych w wysokości 1 000,00 zł. Naprawa dotyczy jedynie wyświetlacza, bez wypadków związanych z zalaniem wodą.

W droższej wersji za 20 zł dokonamy naprawy wyświetlacza jak i skutków zalania wodą - a limit kosztów ustawiony jest tu na poziomie ceny nowego urządzenia. Zapłacimy tu rocznie (przysługuje jedna naprawa w roku) 240 zł, a więc drożej niż w Orange, ale nadal niewiele w porównaniu z kosztami napraw poza ochroną.

Ochrona smartfona w Plus

Za naprawę wszelkich uszkodzeń smartfona i skutków zalania wodą, w Plusie zapłacimy również 20 zł miesięcznie. Podobnie mamy tu limit jednej naprawy w roku i jej kosztów do ceny urządzenia.

Plus zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe, jeśli naprawa nie zakończy się w siedem dni.

Ochrona smartfona w T-Mobile

T-Mobile jako jedyny operator uzależnia miesięczny koszt ochrony od ceny urządzenia, które chcemy objąć tą ochroną. W przypadku najdroższej wersji za 29,99 zł, roczny koszt ochrony wyniesie nas 359,88 zł - nadal warto wykupić przy cenie urządzenia powyżej 3 tys. zł.

Wszyscy operatorzy zapewniają wykonanie naprawy w systemie door-to-door, a więc po zgłoszeniu naprawy kurier odbierze od nas uszkodzone urządzenie i przywiezie już naprawione.

Stock Image from Depositphotos.