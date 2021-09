Wygodniejsze przeglądanie wyników wyszukiwania

Po niezwykle gorących okresach w Operze i Edge, Google postanowiło wziąć się do pracy i na efekty nie trzeba było długo czekać. Wprowadzane nowe funkcje do wersji beta Chrome wyglądają po prostu super i można tylko trzymać kciuki, żeby jak najszybciej trafiły one do stabilnego wydania. Pierwsza z nich nosi nazwę Continuous Search i pozwala na błyskawiczne przełączanie się pomiędzy wynikami wyszukiwania w mobilnym Chrome. Wszyscy znamy standardowy wygląd strony z wynikami, do której często wracamy, gdy odwiedzona strona nie spełni naszych oczekiwań. Teraz, w wersji beta, zamiast powrotu możemy wybrać jeden z pozostałych linków u góry ekranu, który poprowadzi nas do innej strony.

Oczywiście znajdujące się w górnej części ekranu linki nie mają pełnego tytułu czy adresu, ale już sama domena zdradza nam jaką witrynę będziemy odwiedzać. Bardzo często to wystarczająca informacja, bo kojarzymy pewne adresy i wiemy, czy dana strona nas interesuje czy nie. Google jednocześnie więc usprawnia nie tylko przeglądarkę, ale także samą wyszukiwarkę, w której ostatnio nowości było jak na lekarstwo.

Nowe skróty w widoku nowej karty w Chrome

W październiku zeszłego roku Google eksperymentowało z dodatkami do widoku nowej karty, który pozostaje nadal trochę niezagospodarowanym obszarem. Oprócz okienka z wyszukiwarką i skrótów, Chrome nie oferuje tam zbyt wiele możliwości (chyba że zainstalujecie sobie dodatek z Chrome Web Store, który tę stronę podmieni).

Na szczęście zaczyna się to zmieniać, bo Google bierze pod uwagę dołączenie listy rozwijanej, na której znajdowałyby się skróty do ostatnio otwieranych plików z Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji, a do wyboru są też lista zakupów oraz przepisy. Nie jest to może nic wielkiego, ale dobrze, że Google nareszcie rusza do przodu z rozbudową widoku nowej karty, a opisaną nowinkę możecie aktywować dzięki fladze #ntp-modules w Chrome beta na desktopie.

Stylizowane karty z cytatami i linkami do stron

Tworzenie linków prowadzących do wskazanego fragmentu strony www jest funkcją, na którą czekałem bardzo długo. Niegdyś funkcjonowało kilka bardzo dobrze działających dodatków do przeglądarek, które takie możliwości oferowało, ale po pewnym czasie są on wycofywane ze sklepu, nie są już dostępne ich serwery i linki stają się bezużyteczne. O wiele bezpieczniejszym wyjściem jest użycie wbudowanego w przeglądarkę narzędzia, bo tutaj szanse na zniknięcie takiej funkcji wydają się w obecnych okolicznościach najmniejsze.

Ale Google nie spoczęło na tym, bo w mobilnym Chrome beta wprowadza tak zwane karty, które zawierają wskazany cytat z danej witryny. Do wyboru jest kilka fajnych stylów wykończenia w przeróżnych wariantach kolorystycznych, dzięki którym możemy zwrócić uwagę innych na udostępnianą treść np. w mediach społecznościowych czy prywatnych wiadomościach. W przesłanej treści znajdzie się grafika oraz link do udostępnianej strony, więc inni będą mogli szybko przejść pod wskazany adres i zapoznać się z pełnym kontekstem.